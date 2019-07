Everyday Grammar: Starting Sentences With Conjunctions (접속사로 문장 시작)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 미국인들의 대화를 듣다 보면 "And~ "하고 접속사로 말을 시작하는 경우가 있습니다. 어떤 상황인지 오늘 강좌에서 알기 쉽게 설명해 드리겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 강좌를 시작합니다.

카베: This is Everyday Grammar. (Everyday Grammar입니다.) I’m Kaveh. (저는 카베예요.)

루시아: And I’m Lucija. (그리고 저는 루시아입니다.)

카베: Lucijua, I was thinking about our introduction. (루시아, 우리가 소개하는 것에 대해 생각해봤어요.) One of us always says, “I’m [my name].” (언제나 우리 중에 하나가 “저는 [자기 이름]입니다”라고 말하죠.) Then the other person says, “And I’m [my name].” (그 다음에 다른 사람이 “그리고 저는 [자기 이름]입니다.”라고 말하고요.)

루시아: Yeah! (그래요!) The second person always starts their sentence with a conjunction. (두 번째 사람은 언제나 문장을 접속사로 시작하네요.) Hmm... I never thought about that. (음... 그것에 대해 생각해 보지 않았는걸요.) That would be... (그건...)

카베: ...a good topic to cover! (...다룰만한 좋은 주제가 되겠네요!)

▪ AND 와 BUT은 ‘등위접속사(COORDINATING CONJUNCTION)’입니다. ‘절(clause)’를 비롯한 두 개 이상의 문장 구조를 이어주는 역할을 합니다.

‘절’은 단어들의 모임으로, 주부와 술부를 갖춘 형태입니다.

예문 보시죠.

예문) I disapproved of his study habits, and I told him so. (저는 그의 공부 습관들을 반대했습니다, 그리고 그에게 그렇게 알렸습니다.)

위 문장에서 ‘I disapproved of his study habits,’가 첫 번째 절, ‘and’가 접속사, ‘I told him so.’가 두 번째 절입니다.

‘등위 접속사’는 문장 구조들을 동등하게 연결합니다.

각각의 문장 구조나 진술이 동일한 무게와 중요도를 가졌음을 보여주는 겁니다.

그러나 AND과 BUT의 용법이 다릅니다.

AND는 문장 구조들이 같이 가는 것을 나타내는 반면, BUT은 대조를 보여줍니다.

▪ 접속사는 다양한 구두점과 함께 쓸 수 있습니다. 두 개 이상의 문장을 연결하기도 합니다.

다시 말해, 문장 시작에 접속사를 놓을 수도 있습니다.

하지만 주의하셔야 합니다. 영어 학습자들이 접속사 사용에 부정확한 경우가 많기 때문입니다.

접속사를 너무 자주 쓰는 것도 좋지 않습니다. 글을 쓰거나 말할 때 불필요한 반복의 습관이 생기기 때문입니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.