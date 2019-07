Everyday Grammar: Adjectives & Prepositions (형용사+전치사)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 미국인들은 일상대화에서 형용사와 전치사를 결합한 어구를 많이 사용합니다. 이런 형태의 유용한 표현들을 설명해드리겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 강좌를 시작합니다.

카베: The other day I was reading an article about the health benefits of vegetables. (일전에 채소의 건강상 유익에 관한 기사를 읽었어요.) Fascinating stuff. (대단히 흥미로운 내용이었죠.) Bottom line: Vegetables are great for your health! (핵심은, 채소가 당신의 건강에 크게 좋다는 겁니다!)

루시아: Interesting. (재미있군요.) And GREAT FOR is also an adjective + preposition structure. (그리고 GREAT FOR는 형용사 + 전치사 구조이기도 하죠.)

카베: What? (뭐라고요?)

▪ 영어에서 형용사는 명사 앞이나 상태동사 뒤에 씁니다.

상태동사는 행동을 표현하지 않는 동사들인데요, BE(~이다), SEEM(~인 것 같다) BECOME(~로 되다) 등이 대표적입니다.

이런 상태동사 뒤에 형용사를 쓸 때 전치사가 함께 오는 경우가 많습니다.

예문 보시겠습니다.

예문) That is fine with me. (저한테는 괜찮아요.)

위 문장에서 is가 상태동사, fine이 형용사, with은 전치사죠.

이 같은 형용사와 전치사들의 조합은 모두 고유의 의미가 있습니다.

너무 많아서 일일이 설명하기 힘든데요. 일상 대화 중에 가장 많은 조합은

형용사 + OF

형용사 + FOR

형용사 + WITH

형태입니다.

이런 전치사들과 함께 쓰는 형용사는 TIRED(피곤한·지겨운), SICK(지친· 역겨운), READY(준비된) FINE(괜찮은) 등입니다.

예문 보시죠. 먼저 '형용사 + OF' 구조입니다.

예문) I’m tired of school. (저는 학교에 진절머리가 났어요.)

Yeah! Me, too. And I’m sick of homework. (네! 저도요. 그리고 저는 숙제에 지쳤습니다.)

이어서 '형용사 + FOR' 구조입니다.

예문) Vegetables are great for your health. (채소는 당신의 건강에 아주 좋습니다.)

I agree. I’m ready for squash season. (동의해요. 저는 호박 철에 준비됐습니다.)

'형용사 + WITH'도 보시죠.

예문) I’m happy with our house in the country. (시골에 있는 저희 집에 행복해요.)

I’m fine with living in the city. (저는 도시에 살아도 괜찮아요.)

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.