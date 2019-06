Everyday Grammar: As If, As Though ('…인 것처럼')

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. ‘마치 …인 것처럼’을 영어로 어떻게 말할까요? ‘as if’와 ‘as though’를 사용합니다. 실제 대화에서 어떻게 쓰는지 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 강좌를 시작합니다.

카베: Lucija, do you think I can become a professional skydiver? (루시아, 제가 직업 스카이다이버가 될 수 있다고 생각하세요?)

루시아: As if! (마치 그럴 것 처럼 말씀하시네요!) You’re totally afraid of heights! (높은 곳을 완전히 무서워하시잖아요!)

카베: That’s way harsh. (그 말 너무 가혹하네요.) I just want to get over my fears. (저의 두려움을 극복하고 싶을 뿐이라고요.) But the way you are talking, it’s as if you were a professional skydiver! (하지만 당신이 말하는 방식은, 당신이 마치 직업 스카이다이버인 것 같네요!)

루시아: Well, I am. (사실 저 스카이다이버에요.)

카베: Really? (정말요?)

루시아: No. (아뇨.)

▪ AS IF 와 AS THOUGH는 비슷한 뜻을 가진 접속구입니다. '마치 …인 것 처럼', '마치 ...인 것 같이'라고 한국어로 번역하는데요. 주부와 술부를 갖춘 '절'이 뒤따릅니다.

문장 구조는 아래와 같습니다.

AS IF / AS THOUGH + 절

비현실적인 것, 사실과 다른 것을 묘사할 때 사용합니다.

‘Tom is a child. (탐은 어린이입니다.)’라는 진술을 AS IF를 사용해 진실이 아님을 표현해 보겠습니다.

예문) He talked to Tom as if he were a child. (그 사람은 마치 탐이 어린이인 것처럼 그에게 말했습니다.)

as if 에 뒤따르는 he는 Tom을 가리킵니다.

‘He had never met her.(그는 그녀를 만난 적이 없습니다.)’라는 진술을 볼까요? AS THOUGH를 써서 사실과 다름을 표현할 수 있습니다.

예문) He acted as though he had never met her. (그는 마치 그녀를 만난 적 없는 것같이 행동했습니다.)

사실은 그가 그녀를 만난 거죠.

▪ 일상대화에서 AS IF와 AS THOUGH를 약간 다른 방식으로 쓸 때가 있습니다. 뒤 따르는 절이 진실일 경우도 있는데요.

구별하기 어렵습니다. 팁을 드리자면, 사실일 때는 동사 feel(…처럼 느끼다)이나 look(…처럼 보이다) 뒤에 쓰는 경우가 많습니다.

예문 보시죠.

예문) They felt as though they were told the wrong information. (그들은 잘못된 정보를 받은 것처럼 느꼈습니다.)

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.