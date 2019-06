Everyday Grammar: Check in, Check up (Check in과 Check up의 차이)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. check in과 check up, 미국인들이 일상적으로 쓰는 말입니다. 하지만 영어 학습자들은 혼동하기 쉽습니다. 어떻게 구분해 사용하는지 쉽게 설명해드리겠습니다.

루시아와 카베의 대화로 강좌를 시작합니다.

루시아: This is Everyday Grammar. (Everyday Grammar입니다.) I’m Lucija. (저는 루시아입니다.) And that’s Kaveh. (그리고 저쪽은 카베이고요.)

카베: Thanks for introducing me. (저를 소개해주셔서 감사합니다.)

루시아: You’re welcome! (천만에요!) I know you’re going on your big trip soon, so I’m just trying to help out. (조만간 큰 여행을 간다는 걸 알아요, 그래서 도와드리려는 거예요.)

카베: Oh, that’s nice. (오, 그거 친절하네요.)

루시아: And you should also get your annual CHECKUP done before you leave. (그리고 떠나기 전에 정기 검진도 받아야 되잖아요.)

카베: OK...I was planning to do that. (맞아요... 그럴 계획이었죠.) But really, you don’t need to worry. (하지만 정말, 걱정 안 하셔도 돼요.)

루시아: And remember to get to the airport early to CHECK IN. (그리고 탑승 수속하기 위해 공항에 일찍 가는 것 기억하세요.) If you’re late you might miss your flight. (늦으면 비행편을 놓칠 수 있으니까요.)

▪ CHECK IN은 구동사입니다. 특히 여행할 때 유용하게 쓰이는데요. 공항이나 호텔 등, 사전 예약한 특정 장소에 자신이 도착했음을 확인하는 행위입니다. 한국어로는 ‘탑승·숙박 수속’으로 번역하거나, ‘체크인’으로 자연스럽게 말하기도 합니다. 예문 보시죠.

예문) She checked in at the hotel yesterday. (그녀는 어제 호텔에 체크인했습니다.)

We need to check in for our flight. (우리는 비행편을 탑승 수속해야돼요.)

▪ 구동사 CHECK IN ON은 다른 의미입니다. 누군가 잘 지내는지 확인한다는 뜻인데요. 예문 보시겠습니다.

예문) I’ll check in on Martha. (마사가 안녕한지 확인할 겁니다.) I heard she’s sick. (그녀가 아프다고 들었거든요.)

CHECKUP은 한 단어입니다. 의학·치의학적 점검을 뜻하는 명사입니다. 예문 이어집니다.

예문) I went for my annual checkup. (저는 연례 건강진단을 받으러 갔습니다.)

I need a dental checkup. (저는 치과 검진이 필요합니다.) My tooth is hurting. (이가 아파서요.)

▪ CHECK UP ON은 또 다른 구동사입니다. 무언가 정확한지 확인하거나, 누군가 할 일을 잘 하고 있는지 살핀다는 뜻입니다.

예문) Sometimes my mom checks up on me. (엄마는 때때로 제가 할 일을 제대로 하는지 확인합니다.)

The teacher checks up on the student’s progress. (그 교사는 학생들의 진전을 확인합니다.)

check in과 checkup, 그리고 check in on과 check up on, 각각 어떻게 쓰는지 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.