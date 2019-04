Everyday Grammar: Sign up, Sign in (Sign up과 Sign in의 차이)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 행사나 활동에 참가할 때 sign up과 sign in이라는 구동사를 씁니다. 어떤 차이가 있을까요? 오늘 강좌에서 알기 쉽게 설명해드립니다.

루시아와 카베의 대화로 강좌를 시작합니다.

루시아: Kaveh, are you going to SIGN UP for the marathon in DC? (카베, 워싱턴 DC에서 하는 마라톤 등록할 거예요?)

카베: Maybe. If I do, I need to start training now. How about you? (아마도요. 등록하게 되면, 당장 훈련 시작해야 돼요. 당신은 어때요?)

루시아: I was thinking about it, but I don’t like to wake up early. (생각 중이었어요, 하지만 일찍 일어나는 게 싫어요. ) When do you have to SIGN IN at the registration desk? (현장 접수대에 언제 이름 적어야 돼요?)

카베: I think it’s around 6:30 a.m. (오전 6시30분 쯤인 것 같아요.)

루시아: Oooo…That’s early! (으… 이른 때네요!)

▪ 구동사 SIGN UP은 행사나 봉사, 또는 활동에 사전 등록할 때 쓰는 말입니다.

예문 보시죠.

Did you sign up for the conference? (그 회의에 등록했어요?)

Yes, I already signed up. (네, 이미 등록했습니다.)

SIGN UP 하기 위해 돈을 내는 경우도 있습니다. 등록비가 있는 거죠. 특히 강좌에 SIGN UP 할 때 그런 일이 많습니다.

무료 행사에 SIGN UP하기도 합니다. 자원봉사활동 등이 그렇습니다.

다른 사람을 대신 sign up해줄 수도 있습니다. 예문 보시죠.

She signed him up for the class. (그녀가 그를 강좌에 등록했습니다.)

▪ SIGN IN은 현장에 갔다는 걸 공식적으로 표시하는 겁니다. 보통은 성명을 적는데요. 온라인에선 사용자이름(ID)과 암호를 사용하기도 합니다.

아래와 같은 예문으로 활용합니다.

He signed in online. (그가 온라인으로 참가 증명했습니다.)

이미 등록한 행사와 예약, 활동에 대해, 당일 현장에서 sign in하는 겁니다.

온라인 계정에 접근하는 안전한 방법이기도 하고요.

sign과 in을 문장 안에서 이어 쓰기도 하지만, 분리해도 됩니다. 예문 보시죠. 행사장에서 진행되는 대화입니다.

Can you please sign me in? (제 이름 좀 기록해주시겠어요?)

Sure! I already signed you in. (물론이죠! 이미 참가 증명 해드렸습니다.)

▪ 정리하겠습니다. ‘sign up’은 사전에 참가 등록하는 것, ‘sign in’은 행사 당일 현장에 왔다고 표시하는 것입니다.

sign up과 sign in의 차이, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.