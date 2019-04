'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 말하는 내용에 자신이 없을 때 어떻게 표현하세요? '…인 것 같다’, 혹은 ‘…라고 생각해’라고 하죠? 영어에도 이런 표현이 있습니다. 불확실성을 나타내는 방법, 오늘 자세히 설명해드립니다.

루시아와 카베의 대화로 강좌를 시작합니다.

루시아: Kaveh, what is today’s topic? (카베, 오늘 주제가 뭐예요?)

카베: Hmm, I GUESS today’s topic is... verbs? (흠, 오늘 주제는… 동사로 추측하는데요?)

루시아: I THINK that works. (그것도 된다고 생각해요.) And what about uncertainty – showing that you are not sure about something? (그리고 불확실성은 어떨까요? 뭔가에 확신하지 못함을 나타내는 것이요.)

카베: Sure! (물론이죠!) I GUESS that works! (그것도 될 것 같네요!)

오늘 주제의 기본 구조는 ‘동사+명사절’입니다.

▪ 명사절은 단어들이 모여 명사 역할을 하는 것을 말하는데요. 보통 THAT으로 시작합니다. 또는, 아래와 같이 wh-로 시작하는 의문사가 이끌 때도 있습니다.

WHERE (어디)

WHEN (언제)

WHY (왜)

WHAT (무엇)

실제 대화에서 어떻게 쓰는지, 예문 보시겠습니다.

I guess today’s topic is verbs. (오늘 주제는 동사로 추측합니다.)

THAT이 들어 가면 아래와 같이 됩니다.

I guess THAT today’s topic is verbs. (오늘 주제는 동사로 추측합니다.)

하지만 일상 대화에서 THAT은 자주 생략됩니다.

▪ 미국인들은 확신이 없을 때 다음과 같은 동사를 씁니다.

THINK (…라고 생각하다)

BELIEVE (…라고 믿다)

GUESS (…라고 추측하다)

위 동사들을 명사절 앞에 두는 겁니다.

명사절이 발상을 제공하고, 그 발상에 대한 불확실성을 동사로 표현하는 거죠.

예문 보시겠습니다.

I guess I did well on the test. (제가 시험에서 잘 한 것으로 추측해요.)

I believe the game is today. (그 경기가 오늘이라고 믿습니다.)

추가 예문으로 활용법을 익혀보시죠.

I think(확신없음을 나타내는 동사) the bank is open today (명사절). 은행이 오늘 연다고 생각해요.

I guess(확신없음을 나타내는 동사) he got some good news (명사절). 그가 좋은 소식을 가졌다고 추측합니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.