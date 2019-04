Everyday Grammar: Euphemistic Adjectives & Nouns (형용사+명사 완곡어법)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 대화 소재가 불편할 때 다른 표현으로 돌려 말하는 것, ‘완곡 어법(euphemism)’을 지난 강좌에서 익혔습니다. 구동사를 중심으로 배웠는데요. 이번엔 ‘형용사+명사’ 형태 완곡어법입니다.

대표적인 게 ‘adult beverage’라는 표현입니다.

미국엔 “We sell adult beverages.”라는 안내문을 내건 음식점이 있는데요.

‘성인 음료 팝니다’라는 말입니다.

“We sell alcohol(주류 판매합니다).”라는 말을 돌려서 적은 것이죠.

음주에 대한 직접적 표현을 금기하는 경향이 미국 사회에 있기 때문입니다.

이 표현 기억해 두시면서, 루시아와 카베의 대화로 시작하는 동영상 보시겠습니다.

루시아: Kaveh, remember our episode on euphemisms? (카베, 완곡어법에 관한 우리 강좌 기억해요?)

카베: Sure I do! (물론 기억하죠!) Poor Jack, I hope he’s feeling better. (불쌍한 잭, 지금은 기분이 낫길 바래요.)

루시아: Well, it is a sad story… (아이고, 슬픈 이야기예요…) Anyway, we talked about EUPHEMISTIC PHRASAL VERBS, but we didn’t talk about EUPHEMISTIC ADJECTIVES AND NOUNS. (그건 그렇고, 우리가 구동사 완곡어법에 대해 이야기했지만, 형용사와 명사의 완곡어법에 관해서는 말하지 않았어요.)

카베: We didn’t? (우리가 안 했다고요?)

루시아: Nope, so I suggest we talk about them today. (안 했어요. 그러니까 오늘 그것에 대해 이야기하길 제안합니다.)

▪ 완곡어법(EUPHEMISIM)은 거슬리고 저속하거나, 공격적일 수 있는 소재를 간접적으로 묘사하는 방법이죠.

모호한 언어를 쓰는 겁니다. 사회적으로 더 받아들여질 만 하게, 덜 불쾌하게 만드는 거죠.

‘형용사 + 명사’ 형태의 완곡 어법을 미국인들은 자주 사용하는데요.

앞서 말씀 드린 “adult beverages(성인 음료)”라는 표현이 대표적입니다. alcohol(술)을 돌려서 말한 것이죠.

adult beverages나 alcohol이나 같은 뜻이지만, adult beverages가 더 정중하게 들립니다.

다른 예들도 살펴보겠습니다.

Correctional facility(교정 시설)는 Jail(감옥)을 가리키고요.

Big-boned(뼈대가 굵은 사람· 골격이 우람한 사람)는 Fat(뚱뚱한 사람)이란 말입니다.

Economically disadvantaged(경제적으로 혜택 받지 못한 사람)라는 말은 Poor(가난한 사람)와 같은 뜻이고요.

Pre-owned car(이전에 소유됐던 차)는 Used car(중고차)를 가리킵니다.

Senior(어르신·경로우대자)은 Old(노인)라는 뜻입니다.

▪ 이런 표현들을 문장에서 어떻게 사용할까요?

The court sentenced the thief to a year in a correctional facility. (법원은 그 절도범에게 교정시설 1년 수감을 선고했습니다.)

Sam is a senior citizen. (샘은 경로우대자입니다.)

I sell pre-owned cars. (저는 이전에 소유됐던 차들을 팝니다.)

My neighbor is big-boned. (제 이웃은 골격이 우람합니다.)

형용사와 명사를 사용한 완곡어법, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.