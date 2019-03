'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 제3자의 발언을 전달하는 게 간접화법이죠. 과거 시제가 원칙이지만, 미국인들은 종종 현재 시제를 사용합니다. 그 이유를 알아보겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 동영상을 시작합니다.

카베: I’m really excited today! We’re talking about REPORTED SPEECH. (전 오늘 정말 신나요! 우리 간접화법에 대해 이야기하잖아요.)

루시아: Why are you so excited about that? (그것에 대해 왜 그리 들떠있는 거죠?)

카베: Because it is very useful for English learners to know. (영어 학습자들이 알아두기에 매우 유용하기 때문이에요.)

Native speakers use REPORTED SPEECH in everyday conversation. (원어민들이 대화에서 간접화법을 일상적으로 사용하니까요.)

루시아: What part of REPORTED SPEECH do you want to go over? (간접화법의 어떤 부분을 살펴보고 싶어요?)

카베: I was thinking about INFORMAL REPORTED SPEECH. (격식 없는 간접화법에 대해 생각하고 있었어요.)

루시아: That sounds good! Sometimes Americans use strange verbs and verb tenses when they report speech. (그거 좋네요! 미국인들은 간접화법에서 때때로 낯선 단어나 시제를 쓰잖아요.)

▪ 미국인들은 일상 대화에서 다른 사람의 발언을 직접 전달하는 경우가 흔합니다. 화자가 말한 단어 그대로 말이죠.

이런 식으로 글을 쓸 때나, 격식을 갖춘 연설에서는 과거 시제를 씁니다.

격식을 갖춘 간접화법 예문:

Sammy was[과거] walking to school. He saw[과거] his friends and said[과거], “I won the lottery!” (새미가 학교로 걸어가고 있었습니다. 그가 친구들을 보고 말했습니다, “나 복권 당첨됐어!”)

▪ 하지만, 미국 영어에서는 이렇게 이야기를 전할 때 종종 현재 시제를 사용하기도 합니다.

앞서 나온 예문은 아래와 같이 바꿀 수 있죠.

격식 없는 간접화법 예문:

Sammy was[과거] walking to school. He sees[현재] his friends and says[현재], “I won the lottery!” (새미가 학교로 걸어가고 있었습니다. 그가 친구들을 보고 말합니다, “나 복권 당첨됐어!”)

한국어 번역으로는 위 두 예문이 비슷하지만, 영문을 놓고 보면 시제가 주는 느낌이 크게 다릅니다.

이렇게 간접화법에서 과거 시제를 현재로 바꾸는 이유는 뭘까요?

현재 시제가 이야기를 더 즉각적이고 흥미롭게 만들기 때문입니다. 이것을 ‘역사적 현재 시제(historic present tense)’라고 부릅니다.

배트맨과 조커에 관한 영화 ‘다크 나이트(The Dark Knight ·2008)’에서 조커가 이런 대사를 합니다.

My father was[과거] a drinker and a fiend. And one night, he goes off[현재] crazier than usual… He turns[현재] to me, and he says[현재]: ‘Why so serious?’ (내 아버지는 술꾼이자 악당이었어. 그가 어느 날 밤 평소보다 더 광기를 보이더니… 나를 돌아 보며 이렇게 말해, ‘왜 그리 심각하니?’)

“My father was a drinker and fiend.”를 통해, 과거 일을 말하는 것을 먼저 밝힌 뒤 “He turns to me, and he says : ‘Why so serious?”에서 ‘역사적 현재 시제’를 사용한 것을 볼 수 있습니다.

과거 발언을 현재 시제로 전달했기 때문에 더 생생합니다.

또 다른 예문 보겠습니다.

I asked[과거] him why he didn’t call me back, and he goes[현재], “Well, I didn’t get your message.” (왜 전화를 다시 걸어주지 않았는지 내가 그에게 물었어요. 그는 이렇게 말합니다, “이런, 제가 메시지를 못 받았어요.”)

위 문장에서 goes는 says와 같은 의미로 간접화법에 쓰는 표현입니다.

예문 하나 더 볼까요?

He was[과거] sitting there drinking his coffee, and he says[현재], “What is this?” (그는 거기 앉아 커피를 마시고 있었습니다. 그리고-커피 안에서 무언가를 본- 그가 말합니다. “이게 뭐지?”)

‘역사적 현재 시제’에 대해 익숙해지셨나요? 오늘 배운 내용을 자세하게 기억하지 않으셔도 됩니다. 직접 쓸 일이 거의 없기 때문입니다.

하지만, 이런 용법이 있다는 정도는 알아두시면 좋습니다. 원어민들의 말을 듣고 혼동하지 않기 위해서요.

동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.