트럼프 “2차 회담도 성공 바래” 김정은 “훌륭한 결과 위해 최선 다할 것”

도널드 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 하노이에서 만났습니다. 트럼프 대통령은 2차 미-북 정상회담이 1차 만큼 혹은 더 성공하길 바란다고 말했고 김정은 위원장은 이번 회담이 훌륭한 결과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 하노이에서 김영권 특파원이 보도합니다.

트럼프 대통령과 김정은 위원장이 27일 저녁 하노이의 메트로폴 하노이 호텔에서 만났습니다.

트럼프 대통령은 “지난 1차 회담이 굉장히 성공적이었다”며 “이번 회담도 같거나 더 성공하길 바란다”고 말했습니다.

[녹취: 트럼프 대통령] “I thought the first summit was a great success and I think this one, hopefully, will be equal or greater than the first.”

트럼프 대통령은 “우리가 많은 진전을 이뤘고 가장 큰 진전은 우리의 관계”라며 “관계가 정말 좋다”고 말했습니다.

이어 “북한은 믿을 수 없을 정도로 무한한, 굉장한 경제적 잠재력을 갖고 있다”고 강조했습니다.

[녹취: 트럼프 대통령] “I think your country has tremendous economic potential, unbelievable and unlimited. I think you will have a tremendous future with…”

트럼프 대통령은 그러면서 김 위원장은 “위대한 지도자로서 굉장한 미래를 가질 것으로 생각한다”며 그런 일이 일어나는 것을 보길 고대하고 그렇게 되도록 도울 것이라고 말했습니다.

김 위원장은 트럼프 대통령에게 모든 사람이 반기는 결과를 만들어 내도록 최선을 다하겠다고 말했습니다.

[녹취: 김정은 위원장] “생각해 보면 어느 때보다도 많은 고민과 노력, 그리고 인내가 필요했던 기간이었던 것 같습니다. 모든 사람이 반기는 훌륭한 결과가 만들어질 거라고 확신하고 또 그렇게 되기 위해 최선을 다하겠습니다.”

김 위원장은 불신과 오해의 적대적 낡은 관행이 우리가 가는 길을 막으려 했지만, 우리는 그것들을 깨버리고 극복했다며 260일 만에 하노이까지 왔다고 말했습니다.

두 정상은 처음에 약간 긴장된 모습을 보였지만, 이어 환하게 웃으며 회담의 성공을 바랐습니다.

트럼프 대통령과 김 위원장은 이날 단독 회담과 친교 만찬에 이어 28일 다시 단독, 확대 회담을 통해 북한의 완전한 비핵화와 한반도 평화 체제 진전을 위한 합의를 도출할 예정입니다.

하노이에서 VOA 뉴스 김영권입니다.