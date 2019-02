Everyday Grammar: Because of & Due to (Because of와 Due to의 바른 활용법)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 미국인들이 ‘~ 때문에’라는 설명을 붙일 때 because of와 due to를 사용합니다. 이 표현들을 문장 안에서 어떻게 쓰는 게 바른지 살펴보겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 동영상을 시작합니다.

카베: Lucija, BECAUSE OF my ability to pick awesome Everyday Grammar topics, I took it upon myself to choose today’s topic as well. (루시아, Everyday Grammar의 주제를 고르는 제 놀라운 능력 때문에, 오늘 주제도 제가 자청해서 골랐어요.)

*take it upon oneself to~: ~를 자청해서 하다

루시아: Oh, you did, did you? (오, 그러셨군요. 그랬어요?)

카베: Yes! (네!) DUE TO positive feedback from our viewers, I think I know what they want. (우리 시청자들의 긍정적인 피드백 때문에, 그들이 뭘 원하는지 제가 아는 것 같아요.) So I will be choosing a topic that will win quite a bit of attention. (그래서 많은 주목을 받을 주제를 제가 고르는 겁니다.)

▪ Because는 부사절을 이끕니다. 주어와 동사로 구성된 주절이 이어지죠. 예문 보시겠습니다.

Because the weather was hot, we went to the pool. (날씨가 뜨거웠기 때문에, 우리는 수영장에 갔어요.)

the weather was hot이 부사절이고요, we는 주절의 주어, went가 동사입니다.

▪ 반면 BECAUSE OF와 DUE TO는 전치사구입니다. 명사나 명사구가 뒤따릅니다. 예문 보시죠.

Because of the hot weather, we went to the pool. (뜨거운 날씨 때문에, 우리는 수영장에 갔습니다.)

‘the hot weather’라는 명사구가 따라 붙었습니다.

Due to the hot weather, we went to the pool. (뜨거운 날씨 탓에, 우리는 수영장에 갔어요.)

역시 ‘the hot weather’라는 명사구가 왔습니다.

형식을 갖춘 문서에서는, due to 뒤에 “the fact that”으로 시작하는 명사절이 오기도 합니다.

Due to the fact that the weather was hot, we went to the pool. (날씨가 뜨거웠다는 사실 때문에, 우리는 수영장에 갔습니다.)

▪ BECAUSE OF와 DUE TO 모두 문장 안에서 위치가 달라질 수도 있습니다.

Because of the hot weather, we went to the pool.

We went to the pool because of the hot weather.

두 문장에서 because of 가 이끄는 부분의 위치만 다를 뿐, 같은 의미입니다.

Due to the hot weather, we went to the pool.

We went to the pool due to the hot weather.

위 예문들에서도 마찬가지입니다. due to가 이끄는 부분의 위치가 달라진다고 전체적인 의미가 바뀌는 것은 아닙니다.

BECAUSE OF와 DUE TO 활용, 참 쉽죠? 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.