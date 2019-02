Everyday Grammar: Anyone vs. Everybody (Anyone과 Everybody의 차이)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. everybody와 everyone이 어떻게 다른지, anybody와 anyone을 각각 어떨 때 쓰는지 정확히 아세요? 비슷한 것 같지만, 반드시 구별해야 하는 단어들입니다. 자세히 설명해드리겠습니다.

루시아와 카베의 대화로 동영상을 시작합니다.

루시아: You know, English is not a difficult language. (아시다시피, 영어는 어려운 언어가 아닙니다.) EVERYONE can learn it. (누구나 배울 수 있어요.)

카베: I’m not sure I agree with you. (제가 동의할지 잘 모르겠네요.)

루시아: Why not? (왜 몰라요?)

카베: Some words are difficult to learn. (어떤 단어들은 배우기 어려워요.) Consider the words EVERYONE and ANYONE. (EVERYONE과 ANYONE 같은 단어들을 생각해보세요.)

루시아: Oh! Those are tricky! What’s the difference? (오! 그 말들은 혼란스럽죠! 차이가 뭐예요?)

카베: Let’s find out. (함께 알아봐요.)

▪ ANYONE과 ANYBODY

ANYONE과 ANYBODY는 서로 바꿔 써도 상관없습니다. 예문 살펴보죠.

“Has anyone seen my keys?” 누가 제 열쇠들 봤습니까?

“Has anybody seen my keys?” 누가 제 열쇠들 봤어요?

두 문장 모두 문법 규칙에 맞습니다. 같은 뜻이고요.

다만, 일부 언어 전문가들은 ANYONE이 ANYBODY 보다 약간 공식적이어서, 학술적인 문장에 자주 쓴다고 설명합니다. ANYBODY는 구어적인 말투로 분류합니다.

EVERYONE과 EVERYBODY의 경우도 마찬가지입니다. EVEYONE은 문어체, EVERYBODY는 구어체에 들어간다고 보시면 됩니다.

▪ ANYONE과 EVERYONE

그렇다면, ANYONE과 EVEYONE의 차이는 뭘까요? 예문부터 들여다 보겠습니다.

Everyone likes singing.

위 문장은 모든 사람, 모두가 노래하길 좋아한다는 뜻입니다. 이제, 아래처럼 말해보죠.

Does anyone like singing?

여기선 단 한 사람, 혹은 그 이상을 가리킵니다. ‘노래 부르기 좋아하는 사람, 한 사람이라도 있나요?’라고 묻는 겁니다.

반드시 모든 사람을 뜻하진 않습니다.

다시 말해, EVEYONE은 모든 사람을 가리키고, ANYONE은 무리에서 한 사람이나 그 이상을 표현하는 단어입니다.

everyone, everybody, 그리고 anyone, anybody, 미국인들이 일상 대화에서 참 많이 쓰는 말들인데요. 어떤 차이가 있는지 익숙해지셨나요?

정리해보겠습니다.

~one이 ~body보다 격식을 갖춘 문서에 많이 쓰입니다. every~ 는 모든 사람, any~는 한 사람이나 그 이상을 가리킵니다.

동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.