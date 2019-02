Everyday Grammar: Thing (‘Thing’의 의미 파악)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 강좌입니다. 매주 연재합니다. ‘thing’은 영어 대화에서 가장 흔하게 쓰는 명사 중 하나입니다. 아무 뜻 없이 사용하는 것 같지만, 상황에 따라 의미가 달라지는데요. 오늘 자세히 설명해 드립니다.

카베와 루시아의 대화로 강좌를 시작합니다.

카베: You know, when we are preparing our shows, the first THING we do is come up with a subject. (아시다시피, 강좌를 준비할 때 우리가 하는 첫 번째 작업은 주제를 생각해 내는 것입니다.)

루시아: That’s right! Today’s subject is commonly used nouns. (맞아요! 오늘 주제는 흔히 사용하는 명사죠.)

카베: The second THING we do is research the subject… (우리가 하는 두 번째 활동은 그 주제를 연구하고…)

루시아:…then write a script. (…그리고 나서 대본을 쓰는 거죠.)

카베: And afterwards have a producer review it. (그 뒤에 프로듀서가 검토하게 합니다. )

루시아: The last THING we do is film the show. (우리가 하는 마지막 작업은 녹화하는 겁니다.)

카베: Yeah, because the last THING we want is to be unprepared… (그래요, 우리는 준비 안된 상태를 원하지 않으니까요…) *the last thing ~ want= ~가 가장 원하지 않는 것

루시아:…or not clear. So, let’s talk about the commonly used noun THING. (...혹은 분명하지 않은 것도요. 이제, 자주 쓰는 명사 THING에 대해 이야기해요!)

▪ 명사 THING은 기본적으로 ‘물건’을 가리킵니다. 하지만, 중요한 다른 뜻이 있습니다. 저희가 세 가지로 추렸습니다.

1. 활동: 특정 목적을 위해 어떤 일을 하는지 표현할 때 thing을 사용합니다.

When we are preparing our episode, the first thing we do is come up with a subject. (우리가 강좌를 준비할 때, 첫 번째 활동은 주제를 생각해 내는 겁니다.)

2. 진술: 대화 중 어떤 말을 들었는지 설명할 때도 thing을 씁니다.

The last thing he said was that the project was delayed. (그가 마지막 한 말은 프로젝트가 연기됐다는 것이었어요.)

The last thing I heard was that Mary arrived in Rome. (제가 마지막 들은 이야기는 메리가 로마에 도착했다는 것입니다.)

3. 상황: 상황에 대한 의견을 낼 때thing 앞에 형용사를 붙여 표현합니다.

It’s a good thing you brought that umbrella. It’s supposed to rain today.

(그 우산 가져오신 것 잘한 일이에요. 오늘 비 오거든요.)

루시아와 카베 대화로 동영상을 마무리합니다.

루시아: All the different meanings of THING can be difficult to learn and use. (THING의 각각 다른 모든 의미들은 배우고 사용하기에 어려울 수 있습니다.)

카베: But the most important THING is to not give up. (그러나, 가장 중요한 일은 포기하지 않는 것입니다.)

명사 thing의 뜻이 때에 따라 어떻게 달라지는지 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.