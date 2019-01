Everyday Grammar: The Disappearing That (‘That’의 생략)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 강좌입니다. 매주 연재합니다. ‘that’이라는 단어가 목적절을 이끌 때, 일상 대화에서는 생략하는 경우가 많습니다. that을 쓰거나 안 쓰는 기준은 뭘까요? 어떤 원칙이 있는지 설명해드립니다.

카베와 루시아의 대화로 오늘 강좌 시작합니다.

카베: Lucija, I think (that) we should try to solve a mystery today. (루시아, 오늘 우리가 수수께끼 하나 풀어봐야 한다고 생각해요.)

루시아: A mystery? (수수께끼요?) What kind? (어떤 종류요?) I like mysteries. (저는 수수께끼 좋아해요.)

카베: A grammatical mystery. (문법적 수수께끼요.) It’s about a word that appears and disappears. (나타나기도 하고 사라지기도 하는 단어에 관한 거죠.)

루시아: Are you talking about the word “THAT?” (THAT이라는 단어에 대해 말하고 있는 건가요?)

카베: Right. (맞아요.) I think we should study it. (제 생각엔 우리가 그걸 공부해야 돼요.) Or, I think THAT we should study it. (우리가 그것을 공부해야 된다고 생각합니다.)

마지막 카베의 말에서 같은 뜻을 가진 문장을 두 번 반복합니다. 한 번은 THAT을 생략하고, 나중엔 THAT을 넣어 이야기했죠.

THAT이라는 단어는 다양한 의미로 쓰입니다. 대표적인 게 ‘그것’을 뜻하는 지시대명사나 ‘그~’라는 의미로 명사 앞에 붙이는 지시형용사 용도죠.

오늘은 문장 안에서 종속절을 이끄는 용도를 다루겠습니다.

‘절(clause)’은 주부와 술부를 갖춘 단어들의 모임입니다.

절이 문장 안에서 주절에 의지하는 경우를 종속절(defendant clause)라고 하는데요.

종속절을 이끄는 역할을THAT이 맡을 때가 많습니다.

예문 보겠습니다.

I think THAT learning English is fun. (영어를 배우는 것은 재미있다고 생각해요.)

THAT이 learning English is fun이라는 절을 이끕니다. 동사 think의 목적어 역할을 하도록 종속절을 만드는 거죠.

이런 문장 형식에서 THAT을 자주 생략합니다.

생략하는 이유는, THAT이라는 단어가 그다지 많은 정보를 더하지 않기 때문이죠. 없어도 충분히 의사 전달이 가능합니다.

그러니까, 위 예문처럼 THAT을 넣어도 맞고, 생략해도 문법적으로 문제가 없습니다.

예문 몇 개 더 살펴보죠.

미국 고전영화 ‘카사블랑카(Casablanca)’에 이런 대사가 나옵니다.

I think (that) this is the beginning of a beautiful friendship. 이게 아름다운 우정의 시작이라고 생각해요.

‘Plan B’라는 그룹의 노래 가사 중에는 이런 말이 들어있죠.

Now we don't talk and it's a shame, 지금 우린 대화를 안 해요, 부끄러운 일이죠.

I guess (that) I only have myself to blame, 비난할 사람은 저뿐인 것 같네요.

Cos girl you meant so much to me 소녀 당신은 제게 많은 의미이니까요.

두 예문에 공통점이 있습니다. 종속절을 이끄는 that을 생략한 건데요.

어떨 때 that을 유지하고, 어떨 때 뺄 수 있다는 정해진 규칙은 없습니다. 문체나 화법상의 선택일 뿐입니다.

▪ 하지만, 몇 가지 분명한 흐름은 있습니다.

첫째, 주절의 동사가 SAY(말하다)나 THINK(생각하다)일 때, 뒤따르는 THAT를 생략하는 경우가 많습니다.

둘째, THAT에 따르는 종속절의 주어가 주절의 주어와 같을 때는 보통 THAT을 생략합니다.

다만, 이 두 가지 흐름은 일상 대화에서는 일반적이지만, 글쓰기에서는 그렇지 않습니다. 특히 형식을 갖춘 작문에서는that을 유지하는 경우가 많다는 점, 기억하세요.

종속절을 이끄는 THAT 생략하기, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.