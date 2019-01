트럼프, 국경장벽 강경 태도 고수...민주 대선 후보 경선 출마

생생한 미국 뉴스를 전해 드리는 ‘아메리카 나우’ 시간입니다.

진행자) 오늘은 어떤 소식들이 있습니까?

기자) 네. 미국 연방 정부 부분 폐쇄 사태가 24일째 접어든 가운데, 도널드 트럼프 대통령은 망가진 국경으로 인한 피해가 셧다운 피해보다 크다고 주장했습니다. 훌리안 카스트로 전 주택개발부 장관과 툴시 개바드 연방 하원의원 등 민주당 경선 출마를 선언하는 후보들이 속속 나오고 있습니다. 미국 출산율이 계속 하락세를 보인다는 최신 보고서 내용, 이어서 전해 드리겠습니다.

진행자) 네. ‘아메리카 나우’ 첫 소식 보겠습니다. 미국 연방 정부 부분 폐쇄 사태, 셧다운(shutdown)이 이제 4주 차에 들어섰네요?

기자) 네, 지난달 22일에 시작한 이번 셧다운, 미국 역사상 가장 긴 셧다운으로 기록됐습니다. 이제까지 최장 기록은 1995년 빌 클린턴 대통령 당시 21일이었는데요, 지난 12일로 이미 그 기록을 깼고, 14일로 24일째를 맞았습니다.

진행자) 셧다운 여파가 이제 직접 피부로 와 닿는 것 같죠?

기자) 네, 미 전역의 연방 공무원 80만 명이 이번 셧다운의 영향을 받고 있는데요, 지난 11일이 연방 공무원 급여일이었지만, 필수 인력으로 일하는 사람이나, 강제 무급 휴가에 들어간 사람이나 모두 급여를 받지 못했습니다. 워싱턴 D.C.에 있는 스미스소미언 박물관이 문을 닫은 지 오래고, 관리 인력이 없어 국립공원에 쓰레기가 쌓이고 있는데요, 그러면서 연방 공무원이나 시민들 사이에서 셧다운에 대한 불만과 피로감이 쌓이고 있습니다.

진행자) 하지만 좀처럼 셧다운이 해결될 기미가 보이지 않는군요?

기자) 그렇습니다. 국경 장벽 예산을 두고 대치 중인 트럼프 대통령과 민주당이 여전히 강경한 자세를 보이고 있는데요, 트럼프 대통령은 13일, 트위터에 올린 글에서 마약과 범죄 등 멕시코와의 국경이 심하게 망가진 데서 오는 피해가 셧다운 피해보다 훨씬 크다고 말했습니다. 남부 국경에 장벽을 세우면, 미국 전체 범죄율을 낮출 수 있다는 겁니다. 그러면서 민주당이 워싱턴에 돌아오자마자 15분이면 해결할 수 있는 문제라고 말했는데요, 14일에도 같은 내용의 글을 트위터에 올리고, 이 시점에서 셧다운은 민주당의 잘못이라고 주장했습니다.

진행자) 민주당 의원들이 워싱턴에 없었나 보군요?

기자) 주말이어서 지역구에 간 의원들도 많았고요, 낸시 펠로시 하원의장 등 민주당 의원 30명이 푸에르토리코를 단체 방문하고 있습니다. 지난 2017년 허리케인 마리아로 큰 피해를 본 푸에르토리코에 관심을 끌기 위한 방문이라고 하는데요, 유명 뮤지컬 ‘해밀턴’ 자선 공연을 관람하기도 했습니다. 트럼프 대통령은 자신이 백악관에서 기다리고 있고 사람들이 급여를 기다리고 있다고 트위터에 썼는데요, 민주당이 즐거운 시간을 보내면서 대화조차 하려 하지 않는다고 비판했습니다.

진행자) 지난주에 트럼프 대통령과 연방 의회 지도부가 만났지만, 아무런 성과를 거두지 못했죠?

기자) 네, 지난 9일 트럼프 대통령과 연방 의회 지도부가 만났는데요, 당시 백악관 회동에서 트럼프 대통령이 낸시 펠로시 하원의장에게 셧다운을 풀면 장벽 건설에 찬성할 것이냐고 묻자, 펠로시 의장이 “No.”라고 대답했고요, 그러자 트럼프 대통령이 일어서서 나가버렸다고 합니다. 트럼프 대통령은 더 이상 만나는 건 시간 낭비여서 나와 버렸다고 트위터에 밝혔는데요, 그 후 추가 회동이 없었습니다.

진행자) 트럼프 대통령이 셧다운 해결 방안의 하나로 국가 비상사태 선포를 고려 중이라고 밝혔는데요, 아직 실제 조처를 하지는 않고 있군요.

기자) 그렇습니다. 트럼프 대통령은 남부 국경지대를 방문한 지난 10일, 자신에게 국가 비상사태를 선포할 권한이 있다며, 필요하면 선포하겠다고 강조했는데요, 하지만 11일에는 지금 당장 선포하겠다는 건 아니라고 말했습니다. 이런 가운데 트럼프 대통령의 측근으로 알려진 린지 그레이엄 공화당 소속 연방 상원의원은 국가 비상사태 선포를 지지한다는 견해를 밝힌 바 있는데요, 하지만 그레이엄 의원은 민주당과 협상을 계속하기 위해 일단 정부 문을 열라고 트럼프 대통령에게 촉구했습니다.

[녹취: 그레이엄 의원] “I would urge him to open up the government for a short period of time, like three weeks, before...”

기자) 그레이엄 의원이 13일 폭스뉴스에 출연해 한 말 들으셨는데요, 3주 동안 정부 문을 열고 합의를 이룰 수 있는지 보자는 겁니다. 3주가 지나도 타협이 이뤄지지 않으면, 그 때 가서 비상사태를 선포할 수 있다고 그레이엄 의원은 말했습니다.

진행자) 트럼프 대통령은 민주당이 국경 장벽 예산을 먼저 약속해줘야 셧다운을 끝낼 수 있다는 입장이죠?

기자) 그렇습니다. 하지만 펠로시 하원의장이 “No.”라고 했다고 말씀 드렸듯이, 민주당은 장벽 예산을 줄 수 없다면서 먼저 정부 문을 열라고 주장하고 있는데요, 그러니 국가 비상사태를 선포하기 전에 셧다운을 끝내고 민주당과 협상한 뒤, 그래도 합의가 나오지 않으면 국가 비상사태를 선포하라는 게 그레이엄 의원의 주장입니다.

진행자) 국가 비상사태를 선포하면 뭐가 달라지나요?

기자) 국방부 예산으로 군대를 동원해 장벽 건설을 할 수 있다고 백악관은 보고 있습니다. 국방부에 책정된 국가 재해복구 기금을 전용하는 방법이 논의되고 있는 것으로 알려졌는데요, 그러면 의회 승인을 받지 않고 장벽을 건설할 수 있으니, 셧다운을 끝낼 수 있다는 분석입니다.

진행자) 민주당은 국가 비상사태 선포 가능성을 어떻게 보나요?

기자) 강하게 반대하고 있습니다. 트럼프 대통령이 실제로 국가 비상사태를 선포할 경우, 법정 싸움으로 이어질 전망인데요, 민주당은 국경 장벽이 비도덕적이고 비효율적이라고 보고 있고, 장벽 건설을 위해 국가 비상사태를 선호하는 건 대통령 권한 남용에 해당한다고 보고 있습니다. 트럼프 대통령은 남부 국경 지대에 위기 상황이 벌어지고 있다고 말하지만, 민주당은 이 같은 견해에 동의하지 않습니다.

진행자) 어쨌든 셧다운 사태가 계속되면서 연방 공무원들은 물론, 이들에게 의지하는 워싱턴 D.C. 사업자들이 고충을 토로하고 있는데요, 미국인들은 이번 셧다운 사태의 책임을 누구에게 묻고 있습니까?

기자) 트럼프 대통령 탓이라는 의견이 많습니다. CNN 방송이 벌인 여론 조사에서 55%가 트럼프 대통령의 책임이라고 답했고요, 32%는 민주당, 9%는 양쪽 모두의 책임이라고 답했습니다. 워싱턴포스트 신문과 ABC 방송이 공동으로 벌인 여론 조사에서도 53%가 트럼프 대통령과 공화당 책임이라고 답한 반면, 민주당 책임이라는 대답은 29%였습니다.

진행자) 장벽 건설에 대한 의견은 어떤가요?

기자) 장벽 건설 역시 반대하는 사람이 약간 더 많습니다. 워싱턴포스트-ABC 방송 조사에서는 54%가 반대하고 42%가 찬성하는 것으로 나왔고요, CNN 조사에서도 56%-39%로 반대 의견이 더 많았습니다.

진행자) ‘아메리카 나우’ 두 번째 소식입니다. 2020 대통령 선거가 아직 2년 가까이 남았는데, 민주당 쪽에서 속속 출마 선언을 하는 후보들이 나오고 있군요.

기자) 그렇습니다. 툴시 개바드 연방 하원의원과 훌리안 카스트로 전 주택도시개발부 장관이 민주당 대선 후보 경선에 출마한다고 공식 발표했습니다. 개바드 의원은 11일에 방송된 CNN 인터뷰에서 경선 출마 사실을 확인했고요, 카스트로 전 장관 역시 같은 날 텍사스주 샌안토니오에서 집회를 열고 공식 출마 선언을 했습니다.

진행자) 두 후보 다 그렇게 지명도가 높지는 않은데요, 어떤 인물인지 좀 더 자세히 알아볼까요?

기자) 개바드 후보는 지역구가 하와이로 지난 2013년부터 연방 하원의원으로 일하고 있는데요, 이라크전 참전군인 출신으로 올해 37살이고요, 미국 역사상 첫 힌두교도 연방 의원으로 기록된 인물입니다. 오는 5월에 회고록을 발간할 예정인데, 회고록 발간은 대선 후보들이 거치는 과정처럼 돼 있는 것이죠.

진행자) 개바드 후보가 지난 2016년 대선 때는 누구를 지지했는지 궁금하네요?

기자) 당시 대부분 민주당 의원이 힐러리 클린턴 전 국무장관을 지지했지만, 개바드 후보는 진보 성향의 버니 샌더스 연방 상원의원을 지지해 주목을 받았습니다. 개바드 후보는 지난 2016년에 시리아를 방문하고 바샤르 알아사드 대통령과 만나서 논란이 됐는데요, 전범 혐의를 받고 있는 아사드 대통령과 만난 건 부적절하다는 비판이었습니다. 하지만 개바드 의원은 “평화를 진지하게 추구”한다면 적과 만나는 것이 중요하다고 해명했습니다.

진행자) 카스트로 후보에 관해서도 좀 더 자세히 설명해주시죠?

기자) 네, 카스트로 후보는 지난 2012년 민주당 전당대회 때 연설하면서 처음 주목 받기 시작했는데요, 5년 동안 텍사스주 샌안토니오 시장을 지낸 뒤, 오바마 행정부 2기 때인 지난 2014년부터 2017년 초까지 주택개발부 장관을 지냈습니다. 올해 44살로 만약 대통령에 당선된다면, 중남미계 최초라는 기록을 세우게 됩니다. 멕시코 이민자의 손자로 현재 거론되는 민주당 경선 후보들 가운데 유일한 중남미계 정치인입니다.

진행자) 텍사스주라면 남쪽으로 멕시코와 국경을 접하고 있어서 요즘 관심을 끄는 곳인데요, 카스트로 후보는 트럼프 대통령의 장벽 건설 계획을 어떻게 생각하나요?

기자) 민주당 소속이니만큼 물론 반대하고 있습니다. 카스트로 후보는 12일 출마 선언식에서 “지도력의 위기 상황”이 벌어지고 있다고 비판했는데요, 트럼프 대통령이 불법 이민자들 때문에 국가 위기 상황이 벌어지고 있다는 것에 빗대 말한 겁니다. 카스트로 후보는 트럼프 대통령이 위대한 미국의 가치를 지탱하지 못했다고 비난하면서, 새로운 지도력과 에너지가 필요하다고 강조했습니다.

진행자) 개바드 하원의원과 카스트로 전 장관 외에도 민주당 경선 출마를 선언한 사람이 또 있죠?

기자) 네, 존 딜라니 전 연방 하원의원인데요, 2017년에 일찌감치 공식 출마 선언을 한 바 있습니다. 그밖에 엘리자베스 워런 연방 상원의원이 지난해 말에 대선 출마를 위한 탐색위원회를 설립한다며, 사실상 출마 의사를 밝혔고요, 베토 오뤄크 전 연방 하원의원, 최근 회고록을 출간한 카말라 해리스 상원의원도 경선 출마를 저울질하고 있습니다. 또 가장 높은 지명도와 지지율을 자랑하는 조 바이든 전 부통령도 앞으로 몇 주 안에 공식 발표를 할 것이란 전망이 나오고 있습니다.

진행자) 네. ‘아메리카 나우’, 오늘은 여기서 줄입니다.