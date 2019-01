Everyday Grammar: Different Meanings of Have (대화 속 Have의 뜻 파악)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 영어 동사 가운데, 가장 다양한 뜻으로 변환되는 것 중 하나가 ‘have’입니다. 상황에 따라 어떤 의미인지 자세히 설명해드리겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 동영상을 시작합니다.

카베: Lucija, I have an idea about what we can do for your birthday! (루시아, 당신 생일을 위해 우리가 뭘 할 수 있을지에 대해 제가 생각해 놨어요!)

루시아: What is it? (그게 뭔가요?)

카베: Well, if we HAVE the chance, and if everyone wants to go, we should see a concert! (음, 우리에게 기회가 되고, 모두가 가길 원한다면, 콘서트를 보는 거예요!)

루시아: That sounds like fun! (그거 재미있게 들리네요!) But we do have some time before that so, we should have our lesson first. (하지만 그 전에 우리에게 시간이 좀 있기 때문에, 강좌를 먼저 진행해야 돼요.)

카베: Yeah, you’re right. (네. 당신이 옳아요.) Good news! I also have an idea for today’s lesson! (좋은 소식! 오늘 강좌를 위해서도 제가 생각해 놨답니다!)

▪ 기본 의미는 ‘소유’

HAVE는 불규칙 동사입니다. –ed를 뒤에 붙여 과거형이 되는 게 아니죠. ‘HAVED’라고 하면 틀립니다. 맞는 과거 시제는HAD입니다.

기본적인 의미는 무언가를 ‘가지다’, ‘소유하다’입니다.

“I have a bicycle(저는 자전거를 가졌어요)”하거나, “I don’t have a bicycle(저는 자전거를 안 가졌습니다)”이라고 말하는 경우인데요.

하지만, 일상 대화에서는 ‘소유’의 의미로 쓰는 빈도가 줄고, 다른 용법으로 쓰는 경우가 더 많습니다.

이럴 때 HAVE의 의미는 뒤따르는 명사나 명사구가 어떤 것이냐에 따라 달라집니다.

HAVE + 명사구

위와 같은 구조, 잘 기억하세요.

예를 들어,

I HAVE an idea.

We HAVE the chance.

라고 말하는 경우를 각각 살펴 볼까요?

▪ Have 뒤에 ‘an idea(발상/방안)’이나 ‘a plan(계획)’, ‘a question(의문)’ 같은 명사/명사구가 따르면 무언가를 ‘생각하고 있다’, ‘생각해놨다’라는 뜻이 됩니다.

따라서, “I have an idea”라고 말하면, 내게 생각이 있다는 의미죠.

동영상을 시작할 때 카베가 한 말들 기억하세요? “I have an idea about what we can do for your birthday,” “I also have an idea for today’s lesson”라는 문장들이 이 용법에 해당되는데요.

‘no idea’, ‘no plan’, ‘no question’으로 간단히 부정할 수도 있습니다.

‘no idea’를 써 볼까요?

“I have no idea what’s going to happen.”

위와 같이 말하면, 무언가를 생각했지만 답을 구할 수 없었다는 뜻이 됩니다. 예문의 경우, “무슨 일이 일어날지 나는 모르겠다”는 거죠.

▪ Have뒤에 ‘chance(기회)’나 ‘time(시간)’ 같은 명사/명사구가 오면, 특정 행동을 위한 ‘기회나 시간을 얻다’라는 의미가 됩니다.

따라서 “We have the chance”라고 말하면, 우리가 무언가를 할 기회나 시간이 된다는 뜻입니다.

카베가 루시아의 생일에 대해 제안한 말을 다시 한번 들여다보죠. “If we have the chance, and if everyone wants to go, we should see a concert”는 “우리에게 기회가 되고, 모두가 원한다면 콘서트에 가야 한다”는 의미입니다.

익숙해지셨나요? 동사 have의 의미는 뒤 따르는 명사/명사구에 따라 달라집니다.

동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.