화웨이 CFO 조건부 석방...메이 영국총리 신임투표

세계 여러 나라의 주요 소식을 전해 드리는 '지구촌 오늘' 입니다. 지금 이 시각 어떤 일들이 일어나고 있는지 알아보겠습니다.

진행자) 오늘은 어떤 소식들이 있습니까?

기자) 미-중 외교·통상 현안이었던 ‘화웨이’ 멍완저우 최고재무책임자(CFO)가 보석으로 풀려났습니다. 이런 가운데, 트럼프 대통령이 이 사건에 개입할 수 있다고 말했습니다. 영국에선 테레사 메이 총리가 신임투표를 받게 됐고요.

진행자) ‘화웨이’의 멍완저우 최고재무책임자(CFO)가 풀려났군요?

기자) 네. 지난 1일 캐나다에서 체포돼 구금중이던, 중국최대 통신장비 회사 ‘화웨이’의 멍완저우 최고재무책임자(CFO)가 11일 보석으로 풀려났습니다. 미국의 요청으로 체포된 멍 CFO 신병 처리 문제가, 미-중 간에 외교· 통상 최대 현안으로 떠오른 상황이었는데요. 일단 구금 상태를 벗어나면서, 사태 해결의 전기가 될지 주목됩니다.

진행자) 도널드 트럼프 대통령도 이 사건에 대한 입장을 밝혔다고요?

기자) 네. 멍 CFO 사건에 “필요하다면 개입하겠다”고 트럼프 대통령이 로이터통신 인터뷰에서 밝혔습니다. “필요하다면”의 조건을 두 가지로 설명했는데요. 중국과 앞으로 맺을 “사상 최대의 무역 합의”, 그리고 미국의 안보에 도움이 된다면, 대통령으로서 직접 나설 수 있다고 말했습니다. 또한 멍 CFO사건과 통상협상을 비롯한 미-중 관계에 조만간 "많은 일들이 일어날 수 있다"면서, 시진핑 중국 국가주석과 다시 만날 수도 있다고 밝혔습니다.

진행자) 멍 CFO가 풀려나고, 트럼프 대통령도 입장을 밝혔는데, 중국의 반응은 어떤가요?

기자) 중국은 적극적으로 환영하고 있습니다. 루캉 중국 외교부 대변인은 12일 정례브리핑에서 “사태 해결을 위한 모든 노력을 환영한다"고 말했는데요. 멍 CFO를 잡아들인 것은 “처음부터 실수였다”고 덧붙였습니다.

진행자) 그렇다면, 멍 CFO 체포가 실수였다는 걸 캐나다 법원이 인정한 겁니까?

기자) 그건 아닙니다. ‘보석’이란, 구속사유가 있는 범죄 피의자를 일정금액의 돈을 걸어둔 뒤 석방하는 임시 조치인데요. 혐의 인정 여부와는 상관없습니다. 11일 캐나다 밴쿠버 법원은 보석금 1천만 캐나다달러(미화 약 750만 달러), 여권 제출, 그리고 전자발찌를 차고 감시받는 등 조건으로 보석을 허용했습니다.

진행자) 멍 CFO가 왜 체포됐던 거죠?

기자) 미국의 대이란 제재 위반과 관련있습니다. 지난주 첫 보석심리 공판에서 캐나다 검찰은, 멍 CFO에게 “미국의 대이란 제재를 위반한 사기 혐의가 있다”고 밝혔는데요. 화웨이가 제재를 회피하기 위해 '스카이콤'이라는 유령업체를 내세워 이란 시장에 접근했고, 이 과정에서 여러 금융기관을 활용한 것으로 보도됐습니다. 이 같은 활동에 멍 CFO가 최종적인 지휘 책임을 가진 것으로 미국 언론은 파악하고 있습니다.

진행자) 그런데, 캐나다에서 붙잡힌 이유는 뭔가요?

기자) 뉴욕타임스에 따르면, 멍 CFO에 대한 체포영장이 지난 8월 22일 미 뉴욕동부지방법원에서 발부된 상태였습니다. 동선을 추적해온 미 사법당국이, 멍 CFO가 캐나다로 이동할 것이라는 정보를 입수하고 현지 사법당국에 협조를 요청했고요. 홍콩에서 멕시코로 가던 멍 CFO가 경유지 밴쿠버 공항에서 체포된 겁니다.

진행자) 보석으로 일단 풀려난 멍 CFO는 앞으로 어떻게 됩니까?

기자) 미국으로 신병 인도 절차가 진행됩니다. 멍 CFO가 미국에 오게 된다면, 금융 사기 등 혐의가 병합돼 30년형까지 받을 수 있다고 월스트리트 저널이 보도했는데요. 캐나다 법원은 일단 멍 CFO에게 내년 2월 법정에 출석하라고 명령했습니다. 멍 CFO는 11일 풀려난 직후, 중국어 인터넷 사회연결망 '위챗'에 글을 올렸는데요. 밴쿠버에서 가족들과 만났다면서 "화웨이와 조국(중국)이 자랑스럽다"고 적었습니다. 그리고 화웨이 광고 전단을 게시했는데요. 전단에는 ‘고난 없이 위대함도 없다’는 문구와 함께, 상처 투성이인 무용수의 발이 표현돼있습니다.

​진행자) '지구촌 오늘' 듣고 계십니다. 영국 정부를 이끄는 테레사 메이 총리가 신임투표를 받는다고요?

기자) 네. 영국 집권당인 보수당 의원들이 당 대표인 테레사 메이 총리에 대한 신임투표를 12일 진행합니다. 의원 15% 이상의 요구에 따라 투표 요건이 성립됐다고, 당 대표경선 관리기구인 ‘1992위원회’ 위원장 그레이엄 브레디 경이 이날 아침 발표했는데요. 메이 총리가 여기서 불신임되면, 다수당 대표 자격으로 맡고 있는 총리직도 내려놓게 됩니다.

진행자) 영국 정국이 급박하게 돌아가고 있는데, 메이 총리의 반응은 어떤가요?

기자) 메이 총리는 즉각 총리관저 앞에서 기자회견을 했는데요. “내가 가진 모든 것을 동원해 신임투표에 맞서 싸우겠다”고 말했습니다. 직접 들어보시겠습니다.

[녹취: 메이 영국 총리 기자회견] “I will contest that vote with everything I’ve got. I have been a member of the Conservative Party for over 40 years. I've served it as an activist, councillor, MP, shadow minister, home secretary and now as Prime Minister. I stood to be leader because I believe in the Conservative vision for a better future.”

기자) 메이 총리는 자신이 보수정치운동가로 시작해, 의원을 거쳐 장관· 총리에 이르기까지 40년 넘게 보수당원으로 지냈다고 강조했는데요. 보수당의 가치가 영국의 미래를 더 낫게 만들 것이라는 믿음 때문이었다고 말했습니다. 그런데 지금 보수당이 자신의 리더십(지도체제)을 흔들면, 나라를 위험에 빠뜨릴 것이라고 덧붙였습니다.

진행자) 영국 집권당이 왜, 메이 총리에 대한 신임투표를 결정한 건 가요?

기자) 지난달 잠정 타결한 ‘브렉시트(Brexit ·영국의 유럽연합 탈퇴)’ 합의문 때문입니다. 영국은 지난 2016년 국민투표 결정에 따라 유럽연합(EU)을 탈퇴하는데요. 내년 3월 EU 회원국 지위를 내려놓는 구체적인 조건들을 영국 정부와 EU당국이 합의했습니다. 영국 내부 비준 절차를 앞두고 있었는데요. 비준 권한을 가진 의회에서 반발이 심했습니다. 그러다가 결국 집권당 여론까지 상당부분 메이 총리에게 등을 돌리게 된 겁니다.

진행자) 메이 정부가 EU측과 합의한 조건을, 영국 정치권에서 맘에 들어 하지 않는 거군요?

기자) 맞습니다. 주무부처인 ‘브렉시트’부 장관이 “양심상 도저히 합의문을 받아들일 수 없다”면서 자리에서 물러났고요. 노동연금부 장관을 비롯한 관계기관 책임자들의 사임과 반발이 계속됐습니다. 이런 상황에서 비준 표결을 강행했다가 부결이라도 되면, 더 큰 혼란이 예상되기 때문에, 메이 총리는 표결을 계속 연기해왔습니다.

진행자) 반발하는 쪽에서, 합의문의 어떤 내용을 받아들일 수 없다는 거죠?

기자) 몇 가지 쟁점이 있는데요, 가장 큰 게 ‘백스톱’ 조항입니다. ‘백스톱(backstop)’은 영어로 파국과 충돌을 막을 ‘안전판’이라는 뜻인데요. 영국 영토인 북아일랜드와, EU회원국으로 남는 아일랜드의 경계를 어떻게 관리할지를 놓고 생긴 타협 조항입니다. 당초, 확실하게 국경을 통제해야한다는 영국의 입장과, 아일랜드 일대의 역사적 특수성을 인정해야한다는 EU의 입장이 맞섰는데요. 결국 국경 관리의 형식은 갖추지만, 통관 검사 등 실질적인 절차는 없는 절충안으로 합의하게 됐습니다. 북아일랜드 일대를 EU의 ‘관세동맹’으로 남기는 겁니다.

진행자) 북아일랜드의 특수성을 인정한 게 왜 문제가 됐죠?

기자) 영국 영토의 완결성을 해치고, EU가 영국에 간섭할 수단을 남겨뒀다는 게 영국 의회 내 강경파의 비판입니다. EU 측과 어정쩡하고 애매한 관계를 유지하지 말고, 관계를 완전히 끊는 ‘하드 브렉시트’만이 살 길이라고 야권과 보수당 일각에서 주장하는데요. ‘백스톱’ 조항을 중단하거나 수정할 시한도 합의안에 명시하지 못한 점도 비난받았습니다.

진행자) 신임투표 이야기로 돌아가서요. 메이 총리가 불신임된다면, 어떤 사람이 영국의 차기 정부를 맡게 될까요?

기자) 차기 총리가 될 보수당 새 대표 감으로 몇 사람을 영국 언론이 거론하는데요. ‘브렉시트’ 합의문에 반발해 사임했던 도미니크 랍 전 브렉시트부 장관, 그리고 보리스 존슨 전 외무장관 등이 우선 꼽히고요. 현직 내각 구성원 중에서는 사지드 자비드 내무장관, 마이클 고브 환경장관 등이 언급되고 있습니다.

진행자) 지구촌 오늘, 여기까지 듣겠습니다.