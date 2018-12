부시 전 대통령 유해 6일 텍사스에 안장...위스콘신주 의회, 주지사 권한 제한

생생한 미국 뉴스를 전해 드리는 ‘아메리카 나우’ 시간입니다.

진행자) 오늘은 어떤 소식들이 있습니까?

기자) 지난달 30일 서거한 조지 H.W. 부시 전 대통령의 유해가 6일 안장됩니다. 5일 워싱턴 D.C.에서 거행된 장례식에는 도널드 트럼프 현 대통령과 생존한 전직 대통령 4명이 모두 참석했습니다. 위스콘신주 의회가 새로 선출된 주지사의 권한을 크게 제한하는 법안을 통과시켜 논란이 되고 있습니다.

진행자) 네. ‘아메리카 나우’ 첫 소식 보겠습니다. 41대 미국 대통령, 조지 H.W. 부시 전 대통령 유해가 6일 안장된다는 소식이군요?

기자) 그렇습니다. 부시 전 대통령 유해가 5일 대통령 전용기로 다시 워싱턴 D.C.에서 텍사스로 운구됐습니다.

기자) 고인의 유해는 텍사스 휴스턴 소재 성마틴 성공회 성당에 안치됐는데요. 이곳에서 마지막으로 일반인 조문이 진행됐습니다. 이어 6일에 부시 전 대통령 가족을 위한 의식이 별도로 진행되는데요, 1천200명의 조문객이 참석할 예정입니다.

진행자) 이날 추모식에서 조사는 누가 합니까?

기자) 부시 전 대통령의 오랜 친구인 제임스 베이커 전 국무장관이 조사를 할 예정입니다. 베이커 전 장관은 부시 전 대통령 재임시 국무장관에 이어 백악관 비서실장을 맡았고요, 고인의 임종을 지키기도 했습니다. 그밖에 부시 전 대통령의 손자, 손녀들이 나와서 고인을 추모할 예정입니다.

진행자) 부시 전 대통령이 안장될 장소는 어딥니까?

기자) 네. 텍사스 A&M 대학에 있는 부시 대통령 기념관 내 묘역입니다. 고인의 유해는 6일 기차로 휴스턴에서 북쪽으로 120km 정도 떨어진 장지로 운구됩니다. 부시 전 대통령은 지난 4월에 먼저 세상을 떠난 부인 바버라 부시 여사, 그리고 아주 어릴 때 백혈병으로 세상을 떠난 딸 로빈이 묻혀있는 곳 옆에 안장됩니다.

진행자) 5일 이곳 워싱턴 D.C에서는 부시 전 대통령을 위한 국장이 거행됐죠?

기자) 네. 장례식이 이곳 워싱턴 D.C.에 있는 국립대성당에서 오전 11시부터 거행됐습니다.

기자) 이날 장례식에는 유가족을 포함해 정관계 인사들이 많이 참석했습니다. 미국 내 주요 방송사들은 대부분 이날 장례식을 생중계했습니다.

진행자) 장례식 중계를 보니까 앞쪽에 전직 대통령들 모습이 보이더군요?

기자) 네. 지미 카터, 빌 클린턴, 그리고 바락 오바마 등 살아있는 전직 대통령들이 모두 장례식에 참석했습니다. 도널드 트럼프 현 대통령도 부인 멜라니아 여사와 함께 장례식에 참석했는데요. 앞서 4일 트럼프 대통령 부부는 고인의 장남인 조지 W. 부시 전 대통령 부부를 찾아가 위로했습니다.

진행자) 외빈들로는 어떤 사람들이 참석했나요?

기자) 네. 영국 찰스 왕세자, 요르단 국왕 부부, 앙겔라 메르켈 독일 총리, 폴란드 대통령, 그리고 에스토니아, 멕시코, 영국, 포르투갈, 일본, 그리고 쿠웨이트의 전직 지도자들이 참석했습니다.

진행자) 이날 장례식에서 누가 추모사를 했습니까?

기자) 모두 4명이 추모사를 했습니다. 고인의 전기를 쓴 역사학자 존 미첨 씨, 브라이언 멀로니 전 캐나다 총리, 앨런 심슨 전 연방 상원의원, 그리고 고인의 장남인 조지 W. 부시 전 미국 대통령이 나서서 고인을 추모했습니다. 제일 먼저 추도사를 한 존 미첨 씨는 부시 전 대통령을 미국의 위대한 군인이자 정치인이라고 칭송했습니다.

[녹취: 역사학자 미첨] "Through the decades…”

기자) 미첨 씨는 또 고인이 태평양전쟁에서 전투 중에 죽을 뻔했던 사실을 상기시키면서 전쟁에서 살아남은 부시 전 대통령이 미국인들과 세계인들의 삶을 더 자유롭고 안전하며, 따뜻하게 했다고 말했습니다.

진행자) 멀로니 전 캐나다 총리는 고인과 어떤 인연이 있습니까?

기자) 네. 멀로니 전 총리의 마지막 재직 기간 4년이 고인의 대통령 재직 기간하고 겹쳐서 두 사람이 공적으로나 사적으로 자주 만났던 것으로 알려졌습니다.

[녹취: 멀로니 전 총리] "No occupant of the Oval Office was more courageous, more principled..."

기자) 멀로니 캐나다 총리는 50년이나 한 세기 후에 역사학자들은 미국에서 고인만큼 더 용기 있고 영예로운 대통령은 없었다고 평가할 것이라고 말했습니다. 다음 세 번째로 추도사를 한 심슨 전 연방 상원의원은 1962년으로 거슬러 올라가는 고인과의 인연을 소개하면서 자신이 힘들 때 부시 전 대통령이 옆에 있어 줬다고 회고했습니다.

진행자) 그럼 아들 조지 W. 부시 전 대통령이 마지막으로 추모사를 했군요?

기자) 그렇습니다. 부시 전 대통령은 부친이 아주 낙관적이고 이타적인 사람이었다고 회고했습니다. 또 부친이 본인에게 진실하게 나라를 섬기고 용기를 가지고 이끌면서 미국 시민을 사랑하는 마음을 가지고 행동하는 대통령이 되는 것이 무엇인지 보여줬다고 말했습니다.

진행자) 부시 전 대통령이 추모사 끝 무렵에 눈물을 보이더군요?

기자) 그렇습니다. 부시 전 대통령은 아버지가 그립다면서 훌륭하고 고귀했던, 그리고 최고의 아버지였던 부친을 알고 사랑한 것이 축복이었음을 알게 됐다고 말하는 부분에서 울먹였습니다.

[녹취: 부시 전 대통령 추모사] "We're going to miss you..."

기자). 부시 전 대통령은 부친이 천국에서 오래전 세상을 떠난 여동생을 다시 안아보고 먼저 세상을 떠난 모친의 손을 잡으며 미소 지을 것이라면서 추모사를 마무리했습니다. 많은 미국 언론은 아들 부시 전 대통령이 울먹이던 순간이 이날 장례식에서 가장 가슴을 찡하게 한 장면이었다고 설명했습니다.

진행자) ‘아메리카 나우’, 듣고 계십니다. 5일 위스콘신주 의회가 논란이 된 법안을 통과시켜 눈길을 끌고 있군요?

기자) 그렇습니다. 6일 주 의회가 주지사와 주 법무장관의 권한을 크게 제한하는 법안들을 통과시켜서 논란이 되고 있습니다.

진행자) 위스콘신주는 지난 11월 6일 치른 중간선거에서 주지사를 새로 뽑지 않았습니까?

기자) 맞습니다. 민주당 토니 에버스 후보가 공화당 소속인 스콧 워커 현 주지사를 3만 표가 안 되는 차로 꺾고 당선됐습니다. 그런데 공화당이 장악한 주 의회가 내년에 취임하는 주지사와 주 법무장관의 권한을 대폭 제한하는 법안을 통과시켜서 지금 말이 많습니다.

진행자) 구체적으로 어떤 권한이 대상인가요?

기자) 몇 가지가 있는데요. 먼저 위스콘신주가 ‘오바마케어’, 즉 현행 건강보험제도에 반대하는 소송에 참여하고 있는데, 이 소송에서 빠지는 것을 제한했습니다. 또 주 의회는 조기투표 요건을 강화하면서 투표 때 신분증을 반드시 확인하도록 하는 법을 주지사가 바꾸는 것을 어렵게 했고요. 그리고 주 경제개발위원회에 대한 주지사의 권한도 크게 제한했습니다. 에버스 후보는 경제개발위원회를 없애겠다고 밝힌 바 있습니다.

진행자) 공화당이 장악한 주 의회가 민주당 주지사를 견제하겠다는 말이로군요?

기자) 그렇습니다. 위스콘신 주지사 자리가 지난 8년 동안 공화당이 장악하고 있었는데, 이번에 민주당 쪽으로 넘어갑니다. 새로 취임할 주 법무장관도 민주당 소속인데요. 공화당 쪽에서는 해당 법안이 주 정부에 대한 견제와 균형을 회복하려는 조처라고 설명했습니다. 한편 공화당 소속인 워커 주지사는 내년 초에 물러나기 전에 법안들에 서명하겠다고 밝힌 상태입니다.

진행자) 민주당 쪽 반응은 어떤가요?

기자) 물론 강하게 반발하고 있습니다. 에버스 주지사 당선자는 위스콘신에서 이제까지 이런 일이 없었다면서 권력에 주린 정치인들이 변화를 원하는 위스콘신 유권자들의 뜻을 거스르려 한다고 비판했습니다.

진행자) 회기가 막바지에 다다른 주 의회가 이렇게 새로 오는 주지사의 권한을 제한한 적이 있었는지 궁금하군요?

기자) 2년 전에 노스캐롤라이나에서 똑같은 일이 있었습니다. 공화당이 장악한 주 의회가 신임 민주당 주지사의 권한을 제한하는 법을 만들었는데요. 하지만, 이 조처를 두고 아직도 법정 소송이 진행 중입니다.

진행자) 그렇다면 위스콘신에서도 비슷한 상황이 벌어질 가능성이 있겠군요?

기자) 그렇습니다. 벌써 소송 이야기가 나오고 있는데요. 노스캐롤라이나 사례를 보면 관련 소송이 길게 이어질 가능성이 큽니다.

진행자) 네. ‘아메리카 나우’, 오늘은 여기까지입니다.