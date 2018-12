Everyday Grammar: Make (상황에 따라 다른 Make의 뜻)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 동사 ‘make’는 일상생활에서 흔히 쓰지만, 상황에 따라 의미가 다양합니다. 어떻게 뜻이 달라지는지 설명해드리겠습니다.

루시아와 카베의 대화로 동영상을 시작합니다.

루시아: Kaveh, do I have time to MAKE a phone call? (카베, 제가 전화 한 통 걸 시간 있나요?)

카베: Right now? (지금 당장요?) But we’re filming. (하지만 우린 녹화중입니다.)

We already MADE plans to film. (녹화하기로 이미 계획했잖아요.)

위 대화에서 동사 MAKE와 과거형 MADE가 나왔습니다. 불규칙 동사인 것 아시겠죠? 동사 원형에 –ed를 붙여 과거형을 만들지 않습니다. ‘MAKED’라고 하면 틀립니다.

MAKE의 기본적인 의미는 ‘만들다’인데요. 일상대화에서 다양한 뜻으로 활용됩니다. 뒤에 오는 특정 명사구에 따라 뜻이 달라지는 겁니다.

▪ MAKE + 명사구

위 형태로 숙어처럼 쓰이는데요. 예를 들어,

“I have to MAKE a phone call.”

이라고 말하면, MAKE는 특정 행동을 ‘하다’의 의미가 됩니다. 위 문장에서는 구체적으로, 전화를 건다는 뜻이고요.

“We already MADE a plan to film.”

이라는 말에서 make(MADE)는 무언가를 ‘결정하다’입니다.

▪ 다른 예문들도 살펴볼까요?

예문) THE BUSINESS MADE A PROFIT.

위 문장에서 MAKE(MADE)는 무슨 뜻일까요? 돈을 ‘벌다’라는 의미죠?

예문) SHE MADE IT ON TIME.

위의 MAKE(MADE)는요? 제 시간에 ‘도착하다’라는 뜻입니다.

예문) HE MADE AN APPOINTMENT.

위 문장에서 MAKE(MADE)는 누구와 만나려 ‘계획하다’라는 의미이고요.

동사 MAKE 하나가 이렇게 많은 의미를 가졌습니다. 뒤에 오는 명사구가 어떤 것이냐에 따라 뜻이 달라지는 것이죠.

동영상을 마무리하면서, 카베가 이렇게 말합니다.

We sure MADE this episode fun. (우리는 확실히 이번 강좌를 재미있게 했어요.)

동사 ‘make’의 다양한 의미, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.