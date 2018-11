Everyday Grammar: Uses of Well (Well의 세 가지 의미)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 영어에서 가장 다양한 의미를 가진 단어 중 하나가 감탄사 well입니다. 세 가지 뜻을 주로 담는데요. 상황에 따라 어떻게 쓰이는지 설명해드리겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 동영상을 시작합니다.

카베: “Lucija, let me know when we start filming.” 루시아, 녹화 시작할 때 알려주세요.

루시아: “I think we already started. I see the red light is on.” 이미 시작한 것 같아요. 빨간 불이 들어온 걸 보거든요.

카베: “WELL, this is awkward.” 아이고 , 이거 곤란하네요.

▪ WELL은 먼저, 대조적인 의견을 제시할 때 씁니다. 의견 불일치를 나타내는 거죠.

예문) I can’t believe I missed the meeting! (제가 그 회의를 놓쳤다니 믿을 수 없어요!)

WELL, I did tell you it started at 8 sharp. ( 이런 , 정각 8시에 시작한다고 제가 말씀 드렸잖아요.)

I failed my test. (시험에 떨어졌어요.)

WELL, you would have gotten a better grade if you studied. ( 이거 참 , 공부를 했다면 더 좋은 점수를 받았을 거예요.)

상대방의 발언에 맞서는 대화 내용입니다. WELL은 놀람이나 화를 표현하는 말이죠. ‘이런’, ‘이거 참’, ‘아이고’로 해석하면 되겠습니다.

▪ 두 번째, WELL은 불확실성을 표현합니다. 특히 질문에 답할 때 그렇습니다.

예문) Are you free on Friday? (금요일에 시간 있어요?)

WELL, I’m supposed to have dinner with friends… ( 글쎄 , 친구들과 저녁을 먹기로 했는데요…)

위 대화에서 대답하는 사람이 머뭇거립니다. 계획이 있는지 확신하지 못하기 때문이죠. 저녁을 먹기로 했지만 아직 확정되지 않았을 수도 있어서, 금요일에 시간이 있는지 없는지 모르는 겁니다.

여기서 WELL은 ‘글쎄’로 해석하면 자연스럽습니다.

▪ 세 번째, WELL은 대화의 종료를 나타냅니다.

예를 들어, 오래된 친구를 길에서 만났는데 몇 분 뒤 그 친구가 이렇게 말한다면

WELL, it was nice running into you. ( 자 , 만나서 반가웠어요.)

대화를 끝내자는 의사를 표시하는 겁니다

여기서 WELL은 ‘자,’ 혹은 ‘저,’ 정도로 해석하면 되겠습니다.

미국 문화에서 간접적으로 대화를 끝내는 방법인 거죠.

동영상을 마치면서 루시아가 이렇게 말합니다.

“WELL, this was fun!” 자 , 이것(오늘 강좌) 재미있었어요!

감탄사 well의 세 가지 주요 용법, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.