트럼프, 남부 국경 폐쇄 가능성 언급...미국 블랙프라이데이 시작

진행자) 오늘은 어떤 소식들이 있습니까?

기자) 도널드 트럼프 대통령이 상황이 나빠지면 멕시코 국경을 폐쇄할 것이라고 말했습니다. 그렇게 되면 미국과 멕시코 사이 교역이 크게 지장을 받을 수도 있다고 트럼프 대통령은 경고했습니다. 미국 최대의 쇼핑 기간인 ‘블랙 프라이데이’가 시작됐습니다. 올해 블랙 프라이데이에 소매업체들은 손님들의 수고를 덜어주는 데 힘을 쏟고 있습니다. 미국인들은 추수감사절에 가족들과 정치 이야기를 하고 싶어 하지 않는다는 설문조사 결과, 이어서 전해 드리겠습니다.

진행자) 네. ‘아메리카 나우’ 첫 소식 보겠습니다. 22일 미국은 추수감사절이었습니다. 그런데 트럼프 대통령이 이날 군 장병들과 전화통화를 했는데, 이 자리에서 남부 국경 폐쇄 가능성을 언급했군요?

기자) 그렇습니다. 트럼프 대통령, 이날 휴가를 보내는 플로리다 마라라고 리조트에서 통화를 했는데요. 상황이 나빠지면 남부 국경을 폐쇄할 것이라고 말했습니다.

[녹취: 트럼프 대통령] “we will close..”

기자) 상황에 따라 일정 기간 남부 국경에서 미국으로 사람이 들어오는 것을 막을 수 있다는 겁니다. 트럼프 대통령은 그런 경우엔 멕시코와 맞닿아 있는 국경 전체를 폐쇄할 것이라고 밝혔습니다.

진행자) 상황이 나빠진다는 게 구체적으로 어떤 상황을 말하는 겁니까?

기자) 캐러밴이 속속 남부 국경에 도착하고 있는데, 멕시코 정부가 캐러밴을 제대로 통제하지 못하는 상황을 말합니다.

진행자) 트럼프 대통령 말은 역시 캐러밴하고 관계가 있군요?

기자) 그렇습니다. 중미국가인 엘살바도르, 과테말라, 온두라스에서 출발해서 미국 남부 국경으로 오고 있는 사람들 행렬을 캐러밴이라고 하죠? 거의 1만 명에 가까운 사람들 행렬인데, 현재 미국 남부 국경에 속속 도착하고 있는데요. 이들은 대부분 미국에 망명을 신청할 사람들입니다.

진행자) 하지만, 트럼프 대통령은 이 사람들을 절대로 받지 않겠다고 공언했죠?

기자) 맞습니다. 불법으로 국경을 넘으면 망명을 신청해도 받아들이지 않겠다는 행정명령을 내렸습니다. 마이크 폼페오 국무장관도 22일 성명을 내고 캐러밴이 미국에 들어오는 걸 허용하지 않겠다는 기존 방침을 다시 확인했습니다.

진행자) 최근에 연방 2심 법원이 트럼프 행정부의 조처에 제동을 걸지 않았습니까?

기자) 그렇습니다. 제9 연방 항소법원이 해당 대통령 행정명령의 효력을 일시적으로 중단시켰습니다. 이를 두고 트럼프 대통령은 정치 판사가 편향된 판결을 했다고 강하게 반발했습니다.

진행자) 그런데 존 로버츠 연방 대법원장이 이 발언을 반박하면서 크게 화제가 됐죠?

기자) 네. 로버츠 대법원장이 이례적으로 성명까지 내서 연방 법원에 정치 판사는 없다고 반박했습니다. 그래도 트럼프 대통령은 법원을 계속 비판했는데요. 트럼프 대통령은 22일 인터넷 트위터에 올린 글에서 제9 연방 순회항소법원은 완전한 재앙이라고 비판했습니다.

진행자) 자. 22일 트럼프 대통령 통화에서 또 어떤 말이 나왔습니까?

진행자) 네. 트럼프 대통령은 국경이 닫히면 멕시코의 대미 수출이 큰 타격을 입을 것이라고 말했습니다.

[녹취: 트럼프 대통령] “Mexico will not be alble to..”

기자) 멕시코가 미국에 차를 많이 파는데 국경이 닫히면 차를 수출할 수 없을 것이라는 겁니다. 참고로 지난해 기준으로 두 나라 교역량이 6천억 달러 수준인데요. 하루 교역량은 약 16억 달러에 달합니다.

진행자) 크게 손해를 볼 수 있으니까 멕시코 정부에 캐러밴이 문제를 일으키지 않도록 잘 통제하라는 말이군요? 그런데 트럼프 행정부는 캐러밴에 대응해 군을 국경에 파견하지 않았습니까?

기자) 그렇습니다. 육군 약 5천800명, 그리고 주 방위군 2천100명이 남부 국경에 배치돼서 국경경비대 업무를 지원하고 있습니다. 그런데 트럼프 대통령은 22일 남부 국경에 배치된 군 병력에 대해서 눈길을 끄는 말을 했습니다.

[녹취: 트럼프 대통령] “They have to…”

기자) 남부 국경에 배치된 군인들이 필요하면 무력을 쓸 수도 있다는 겁니다. 트럼프 대통령은 꼭 필요하면 무력을 쓸 수 있도록 허용했다고 설명했습니다.

진행자) 이건 애초 미국 국방부 설명하고는 다른 말이군요?

기자) 그렇습니다. 앞서 짐 매티스 국방장관은 지난 21일 기자들에게 ‘헌병’, 즉 ‘군 경찰’이 무장하지 않을 것이고 불법으로 국경을 넘는 사람들을 직접 체포하지는 않을 것이라고 밝힌 바 있습니다. 매티스 장관은 그러면서 국경을 담당하는 국토안보부가 무력 사용을 요청하지 않았다면서, 그 문제는 걱정하지 말라고 강조하기도 했습니다.

진행자) 장관 말이 대통령 말하고는 좀 다르네요?

기자) 네. 하지만, 국방부의 일관된 자세는 자위 목적 외에 무력 사용은 없다는 겁니다. 그런가 하면 트럼프 대통령은 이날 다시 연방정부 폐쇄 가능성을 언급해서 눈길을 끌었습니다.

[녹취: 트럼프 대통령] “There could be shutdown…”

기자) 새 회계연도 예산에 국경장벽 예산이 들어가지 않으면 연방 정부가 폐쇄될 수도 있을 것이라고 트럼프 대통령은 경고했습니다.

진행자) 트럼프 대통령은 줄곧 국경장벽을 세우는 데 드는 예산을 요구해 왔죠?

기자) 그렇습니다. 하지만, 연방 의회가 트럼프 대통령이 요구하는 대로 국경장벽 예산을 잡아주지 않았죠? 트럼프 대통령 말은 이제 좀 있으면 민주, 공화 두 당이 2019 회계연도 예산을 정식으로 편성해야 하는데, 여기에 장벽 건설 예산이 빠지면 예산안을 거부하겠다는 겁니다.

진행자) 연방 의회가 보내온 예산법안을 대통령이 거부하면 연방 정부가 문을 닫아야 하는 거죠?

기자) 맞습니다. 예산이 없으니까 연방 정부가 부분적으로 문을 닫아야 합니다. 트럼프 대통령은 그간 종종 연방 정부 폐쇄 가능성을 언급해 왔는데요. 연방 의회가 과연 어떻게 대응할지 주목됩니다.

​진행자) ‘아메리카 나우’, 듣고 계십니다. 22일이 미국 추수감사절이었고, 다음날인 23일에 ‘블랙 프라이데이’가 시작됐죠?

기자) 네. 미국에서 가장 바쁜 쇼핑 기간이라는 블랙 프라이데이가 시작됐습니다.

진행자) 이게 역사가 있는 용어죠?

기자) 네. 이 말이 원래 미국 동부 대도시인 필라델피아에서 나온 말입니다. 지난 1950년대에 사람들이 추수감사절을 보내고 난 다음 날 물건을 사려고 필라델피아 도심으로 몰려들었다고 합니다. 당시에 몰려드는 사람들로 교통이 마비되고, 경찰들은 교통정리에, 치안까지 신경 쓰느라 12시간 교대근무를 해야 할 지경에 이르게 됐다는데요. 이렇게 혼잡한 상황을 빗대서 이날을 ‘블랙 프라이데이’, 즉 ‘검은 금요일’로 부르기 시작했습니다.

진행자) 이날 백화점이나 대형 상점에 엄청나게 많은 사람이 몰리죠?

기자) 맞습니다. 워낙 물건을 싸게 팔기 때문에 가게마다 인산인해를 이룹니다. 전날부터 상점 앞에서 진을 치고 있는 건 예사고요. 가게 문이 열리자마자 원하는 상품이 있는 매대로 달려가는 사람들의 모습을 미 전역에서 흔하게 볼 수 있는데요. 관련 업계 전망을 보면 추수감사절인 22일부터 5일 간 약 1억6천 명이 쇼핑에 나설 것으로 보입니다. 그러니까 전체 미국인 가운데 절반가량이 물건을 사러 나서는 셈입니다.

진행자) 지금 미국 동부 시각으로 23일 오전인데 벌써 가게들이 사람들로 북적이겠군요?

기자) 그럴 겁니다. 올해는 대형 상점들이 손님들이 물건값을 치르려고 줄을 오래 서는 걸 덜어주려고, 이동기기를 들고 다니는 직원들이 매장 곳곳에서 손님들이 물건값을 치르게 해준다고 하는군요.

진행자) 줄을 서기 싫어서 인터넷에서 물건을 사는 사람들도 많지 않습니까?

기자) 그렇습니다. 해마다 온라인 구매가 늘고 있습니다. 올해 연말 쇼핑 기간 온라인 구매는 지난해보다 14.8% 증가해 약 1억 2천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

​진행자) ‘아메리카 나우’, 미국 추수감사절 관련 소식, 하나 더 들어볼까요? 추수감사절에는 많은 미국인이 정치 이야기를 피하고 싶어 하는 것으로 드러났죠?

기자) 그렇습니다. 미국 퀴니팩대학이 21일 공개한 여론조사 내용입니다. 지난 14일부터 19일까지 미국인 1천 명을 대상으로 진행한 여론조사 결과, 응답자 가운데 61%, 그러니까 10명 가운데 6명은 추수감사절에 모인 가족들과 정치 이야기를 하는 걸 피하고 싶어 하는 것으로 나타났습니다. 반면 28%는 이날 정치 이야기를 하기를 기대한다고 답했습니다.

진행자) 이 수치가 전년도와 비교해서 어떻습니까?

기자) 지난해 퀴니팩대학 조사에서는 64%대 28%였으니까, 정치 이야기를 하지 않겠다는 응답자 비율이 올해는 조금 떨어졌습니다.

진행자) 사람들이 추수감사절에 가족들끼리 정치 이야기를 하지 않으려는 이유가 뭘까요?

기자) 네. 응답자 가운데 3분의 2는 최근 미국 안에서 벌어지고 있는 상황을 지적했습니다. 정치적 발언이 종종 폭력으로 이어지는 현상을 우려하는 건데요. 이런 상황을 의식해서 정치 이야기를 하지 않으려는 것으로 보입니다. 이와 관련해서 응답자 가운데 59%는 트럼프 대통령이 취임한 뒤에 미국 안에서 증오와 편견의 수준이 심해졌다고 답했습니다.

진행자) 사실, 트럼프 대통령과 관련해서 올해 추수감사절에도 가족들이 모여서 할 얘기가 많을 것 같은데요?

기자) 아마 그럴 겁니다. 인종 문제나 이민정책, 그리고 대통령의 언론관 등 사실 얘깃거리는 꽤 많죠? 그래서 퀴니팩대학은 이번에 여론조사를 하면서 이런 현안에 대한 의견도 물었습니다. 먼저 미국에서 소수인종에 대한 편견이 심각하다고 응답한 사람의 비율이 47%, 그렇지 않다고 대답한 사람은 31%였습니다. 또 언론에 대해서는 69%가 민주주의에 언론매체가 중요하다고 답했습니다.

진행자) 트럼프 대통령은 많은 미국 주류 언론을 ‘가짜뉴스(fake news)’라고 비난해 왔죠?

기자) 그렇습니다. 하지만, 많은 사람들은 여전히 언론이 중요하다고 생각하는 것으로 드러났습니다.

진행자) 미국 사회의 중요한 현안 가운데 하나가 바로 이민 문제인데, 이 항목에서는 어떤 대답이 나왔습니까?

기자) 네. 응답자 가운데 55%는 군대를 남부 국경에 보낼 필요가 없다고 답했습니다. 반대로 찬성하는 사람의 비율은 38%였습니다. 또 불법 이민자가 미국 시민보다 범죄를 더 자주 저지른다고 생각하는 사람의 비율이 26%였습니다.

진행자) 트럼프 대통령은 불법 이민자 가운데 범죄자들이 많다고 주장했죠?

기자) 그렇습니다. 하지만, 응답자 대부분은 트럼프 대통령과 생각을 달리 하는 것으로 드러났습니다.

