Everyday Grammar: Dying Grammar Rules (사라지는 문법규칙들)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 어떤 언어든 문법은 계속 변하죠. 영어도 마찬가지입니다. 사라지는 영문법 규칙들, 몇 가지 짚어보겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 동영상을 시작합니다.

카베: I’m really sad today. (저는 오늘 정말 슬퍼요.) I just found out that some grammar rules are dying. (몇몇 문법 규칙들이 죽어가고 있는 걸 알았거든요.)

루시아: What? (뭐라고요?) Kaveh, I wouldn’t get upset because that’s actually quite normal. (카베, 저라면 속상하지 않을 거예요. 사실 그건 아주 정상적이니까요.)

Some grammar rules are with us for a long time, while others just fade away. (어떤 문법 규칙들은 오랫동안 우리와 함께 있는 반면, 다른 것들은 사라지기도 합니다.)

▪ 사라지는 영문법 규칙, 대표적인 게 whom의 사용입니다. whom은 의문대명사 who의 목적격인데요. 동사나 전치사의 목적어 자리에 씁니다. to whom(누구에게), with whom(누구와), of whom(누구의)처럼요.

그런데, 언제 마지막으로 whom을 말하거나 적어보셨나요? 그렇게 자주 쓰진 않죠?

예를 들어, “누구랑 같이 가요?”라고 물을 때

With WHOM are you going?

이라고 하는 사람은 요즘 드뭅니다. ‘Who’s going with you?’라고 묻는 게 자연스럽죠. Whom의 용법이 점점 사라져 가는 건데요.

하지만 공식적인 문서에서는 여전히 WHOM을 사용하는 것, 주의하세요.

▪ 2인칭 대명사 YE(주격), THEE(목적격), THY(소유격), THINE(소유대명사) 등도 일상 생활에서 없어진 지 오래됐습니다. 공식 문서에서도 사라졌죠. 고전 문학 작품에서나 찾아볼 수 있는 단어들이 됐습니다. 지금은 격과 관계없이 YOU로 씁니다.

▪ 남·녀를 구분하는 3인칭 대명사들 역시 점차 사용빈도가 낮아지고 있습니다.

SHE

HE

HIM

HER

HIS

위에 소개한 대명사들은 THEY, THEIR, THEM으로 바뀌는 추세입니다. 원래는 복수 대명사이지만, 성 구분 없이 단수로 표현하는 건데요.

이렇게 하면, 남녀가 섞여 있거나 성별이 알려지지 않은 대상을 표시할 때 실질적인 도움이 됩니다. they, their, them은 성을 구분하지 않으니까요.

Do you have a friend who wants to learn English? Then please share this video with them. (영어를 배우기 원하는 친구가 있나요? 그렇다면 이 동영상을 그 사람과 공유해주세요!)

앞 문장의 a friend가 뒤 문장의 them입니다. 예전엔 ‘Please share this video with him or her’로 쓰는 게 자연스러웠지만, 복잡하죠? them을 단수로 표현해서 말을 줄이는 겁니다.

▪ 전치사로 문장을 마치는 경우는 많아지고 있는데요.

예문) “Who are you talking to ?” 누구한테 말하고 있어요?

“What are you waiting for ?” 뭘 기다리고 있나요?

첫 번째 문장의 경우, 문법적으로는 ‘To whom are you talking?’ 이라고 묻는 게 맞습니다. 하지만, 일상 대화에서는 예문처럼 말하는 게 편하죠.

두 번째 문장은 ‘For what are you waiting?’이 전통 문법에 부합하지만, 그렇게 말하면 오히려 어색합니다.

사라져가는 주요 영문법 규칙들, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.