폼페오·매티스, 예멘내전 당사국 협상 촉구...미, 해킹혐의 중국인 기소

세계 여러 나라의 주요 소식을 전해 드리는 '지구촌 오늘' 입니다. 지금 이 시각 어떤 일들이 일어나고 있는지 알아보겠습니다.

진행자) 오늘은 어떤 소식들이 있습니까?

기자) 미국 정부가 예멘 내전의 휴전을 촉구하면서 앞으로 30일 안에 평화협상을 시작하라고 말했습니다. 미국 법무부가 항공엔진 기술을 해킹한 혐의로 중국 정보 장교 등 중국인 10명을 기소했습니다.

진행자) 지구촌 오늘, 첫 소식 보겠습니다. 미국 정부가 예멘 내전의 휴전을 촉구하고 나섰다고요.

기자) 그렇습니다. 짐 매티스 국방장관과 마이크 폼페오 국무장관이 30일 잇따라, 예멘에서의 모든 적대적 행동을 중단하고 휴전할 것을 촉구하고 나섰습니다. 매티스 국방장관이 30일 워싱턴 D.C.에 있는 미국평화연구소에서 열린 행사에서 한 발언 먼저 들어보시죠.

[매티스 미 국방장관]"I mean 30 days from now we want to see everybody around a peace table based on a cease fire..."

기자) 미국 정부는 지금부터 30일 뒤, 모든 당사자가 휴전과 국경 철수, 폭탄 투하 중단에 따라 협상테이블에 앉아 있는 모습을 보고 싶다는 겁니다. 매티스 장관은 또 이 문제를 잘 다루고 있는 마틴 그리피스 유엔 예멘특사가 스웨덴에서 이들을 한자리에 모으고 내전을 끝내게 할 것이라며, 그것만이 이 문제를 진정으로 풀 수 있는 유일한 길이라고 강조했습니다.

진행자) 매티스 장관이 또 어떤 이야기를 했습니까?

기자) 네, 매티스 장관은 우리는 평화를 위한 노력을 향해 항상 나아가야 한다면서, 앞으로 언젠가 할 것이라고 말해서는 안 된다고 말했습니다. 그러면서 앞으로 30일 안에 이 일을 해야만 한다고 못 박았습니다.

진행자) 미국 정부가 지금 예멘 내전 당사자들을 설득하고 있는 중이라고요.

기자) 네, 마틴 그리피스 유엔 특사가 11월 스웨덴에서 예멘 내전 당사자들 간의 평화 회담을 중재하기 위해 준비 중인데요. 매티스 장관은 미국 정부가 예멘 내전 당사자들에게 그리피스 특사를 만나 해법을 강구하라고 촉구하고 있는 중이라고 설명했습니다.

진행자) 마이크 폼페오 국무장관도 예멘 내전 중단을 촉구했군요.

기자) 그렇습니다. 폼페오 장관은 같은 날(30일) 성명을 내놨는데요. 이제는 내전을 중단하고 갈등을 화합으로 바꿔, 예멘인들이 평화와 재건을 통해 상처가 치유되도록 해줘야 할 때라고 강조했습니다. 폼페오 장관도 모든 내전 당사자는 11월 스웨덴에서 그리피스 특사와 만나 협의를 시작해야 한다고 말했습니다.

진행자) 폼페오 장관이 특히 양측 모두에게 공습 중단을 촉구했다고요.

기자) 네, 폼페오 장관은 예멘 내전의 한 축인 후티 반군 측에 사우디아라비아로 미사일을 발사하는 행위를 중단해야 한다고 말했습니다. 동시에 사우디가 주도하는 연합군 측에도 예멘인들의 주거지역에 대한 공습을 중단해야 한다고 촉구했습니다.

진행자) 예멘 내전, 지금 사태가 매우 심각한 상황이죠.

기자) 그렇습니다. 유엔은 세계 최악의 인도적 위기 사태라고 말하고 있는데요. 지난주 유엔 인도지원조정국은 예멘 인구의 절반, 약 1천400만 명이 전적으로 외부의 지원에 의존해 생존하고 있으며 기아 직전의 상황이라고 경고한 바 있습니다. 현재 도널드 트럼프 미국 행정부는 사우디아라비아가 주도하는 연합군에 정보와 병참 등의 지원을 하고 있는데요. 국제사회의 비판을 받고 있습니다.

진행자) 지금 예멘 내전이 사우디아라비아와 이란의 대리전 양상으로 펼쳐지고 있는 거죠?

기자) 맞습니다. 예멘은 지난 2015년 초, 후티 반군이 예멘 수도 등 주요 지역을 장악한 데 이어, 압둘라 만수르 하디 대통령이 해외로 쫓겨나면서 본격적인 내전에 들어갔는데요. 여기에 수니파 종주국인 사우디와 아랍에미리트 등 인접국이 예멘 정부군을 지원하고, 시아파 종주국인 이란이 후티 반군을 지원하면서 예멘 내전은 이들의 대리전 양상이 되어왔습니다.

진행자) 사상자도 많이 발생했죠?

기자) 네, 유엔에 따르면 예멘 내전으로 적어도 6천700명의 민간인이 사망하고, 1만 명 넘는 부상자가 발생했는데요. 연합군이 결혼식장이나 장례식장 등을 오폭해 수많은 민간인 사상자가 발생해 국제사회의 비판이 쏟아졌습니다. 미국 정부 고위 당국자들의 이번 발언은, 사우디 반체제 언론인 자말 카쇼기 씨 피살 사건 후 사우디 정부에 대한 비난이 이어지고 있는 가운데 나와 더 주목받고 있는데요. 국제 인권단체들은 폼페오 장관의 성명에, 4년간 이어진 예멘 전쟁에서 가장 중요한 돌파구라며 환영했습니다.

진행자) 예멘 난민 문제, 얼마 전 한국에서도 논란이 되지 않았습니까?

기자) 맞습니다. 한국 법무부가 10월 중순, 제주도에서 난민 신청을 한 예멘인 460여 명 중 360여 명에 대해 인도적 체류를 허용했죠. 난민 자격을 인정한 건 아니고 1년간의 체류를 허가한 건데요. 이에 대해 시민 사회, 인권단체들은 난민 허용이 단 1건도 없었다며 한국 정부를 비판했고요. 반면 테러와 치안 위험 등의 이유로 예멘인 수용을 반대하는 사람들은 시위를 벌이는 등 찬반 논란이 뜨거웠습니다.

​진행자) 지구촌 오늘, 다음 소식 보겠습니다. 미국 사법당국이 산업 스파이 혐의로 중국인들을 기소했다는 소식이 있군요.

기자) 네, 미국 법무부가 주요 항공기술을 빼내려고 한 중국인 10명을 기소했습니다. 법무부는 30일, 이들이 지난 2010년부터 2015년까지 미국과 프랑스 등 우주 항공 관련 업체들의 컴퓨터 전산망에 불법으로 침입, 즉 해킹해 기술을 빼낸 혐의를 받고 있다고 발표했습니다.

진행자) 그런데 기소된 사람들 중에 중국인 정보 장교들도 포함돼 있다고요.

기자) 그렇습니다. 기소된 중국인들은 중국 국가안전부 장쑤성 지부 소속의 고위급 정보 장교 2명과 이들을 위해 일한 해커 6명, 프랑스 회사에서 일하면서 역시 해킹 혐의를 받고 있는 중국인 직원 2명 등입니다.

진행자) 피해 기업들은 어떤 곳들입니까?

진행자) 법무부는 이들 기업의 이름을 공개하지는 않았는데요. 미국 기업들과 함께 항공기 터보팬 엔진을 개발하는 프랑스 회사가 포함됐다고 밝혔습니다. 법무부는 특히 해킹 당시, 중국의 국영기업이 동종의 엔진을 개발하고 있었다고 지적했습니다. 중국인 해커들은 또 애리조나, 매사추세츠, 오리건주 등의 항공기 엔진 부품 제조 회사들을 해킹한 혐의도 받고 있습니다.

진행자) 그런데 얼마 전에도 중국인들이 미국 사법 당국에 스파이 혐의로 기소되지 않았습니까?

기자) 맞습니다. 미국 사법당국은 지난 10일, 오하이오주에서 항공 엔진 관련 기밀을 훔치려 한 혐의를 받은 중국인 정보장교 1명이 벨기에에서 체포돼 미국으로 송환됐다고 발표한 바 있는데요. 이번에 기소된 2명의 정보 장교는 이 사람 밑에서 일해왔던 것으로 알려졌습니다. 그리고 또 9월에도 일리노이 대배심이 중국의 정보요원으로 일한 혐의로 중국계, 모병담당자를 기소한 바 있습니다.

진행자) 앞으로 미국 사법 당국의 해킹 단속이 더 강화되겠군요.

기자) 그렇습니다. 사법 당국자들은 중국 정부가 밀고 있는 이런 해킹의 위협은 실제이고 끈질기다고 경고하면서, 미국의 독창성과 투자물을 보호하기 위한 노력을 배가할 것이라고 강조했는데요. 현재 무역 전쟁으로 냉랭한 미국과 중국의 관계가 앞으로 더 첨예한 갈등을 겪을 거라는 전망이 나오고 있습니다.

진행자) 중국 정부는 미국 정부의 이번 조치에 어떤 반응을 보이고 있습니까?

기자) 루캉 중국 외교부 대변인이 31일 정례브리핑에서 이번 사건을 언급했는데요, "미국 정부의 기소는 순전히 허구이며 완전히 날조된 것"이라고 반박했습니다.

진행자) 지구촌 오늘 한 가지 소식 더 보겠습니다. 세계보건기구(WHO)가 새로운 보고서를 내놨군요.

기자) 네, WHO가 대기오염과 어린이 건강에 관한 보고서를 내놨는데요. WHO는 160쪽이 넘는 방대한 분량의 보고서에서 전 세계 어린이 10명 중 9명 이상이 WHO의 기준 권고치를 초과하는 오염된 공기 속에 유독 물질을 마시며 살아가고 있다고 지적했습니다. WHO는 그러면서 대기오염은 환경적 측면에서 건강의 가장 중대한 위협이라고 강조했습니다.

진행자) 10명 중 9명이 오염된 공기를 마시고 있다면 거의 모든 아이라고 볼 만큼 심각한 상황이군요.

기자) 그렇습니다. WHO는 특히 지난 2016년, 오염된 공기로 인해 15세 미만 어린이 약 60만 명이 목숨을 잃었다고 밝혔는데요. 테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 "오염된 공기가 수백만 어린이들의 삶을 위협하고 있다"고 우려하면서 "모든 어린이는 깨끗한 공기를 마시고 그들의 잠재력을 발휘하며 살아갈 수 있어야 한다"고 강조했습니다.

진행자) 아무래도 어린이들이 성인들보다 질병에 취약할 수밖에 없겠죠?

기자) 물론입니다. WHO는 초미세먼지(PM 2.5)의 위험성을 특히 우려했는데요. 대기 속의 이런 오염 물질은 어린이들의 인지능력을 저하시킬 수 있고요. 천식이나 소아암을 유발할 수 있다고 경고했습니다. 또 임신부가 오염된 공기에 노출되면, 조산이나 미숙아를 출산할 위험도 커지는 것으로 나타났습니다.

진행자) 그런데 경제 수준에 따라서도 대기 오염의 편차도 크다고요.

기자) 네, 저소득 국가와 개발도상국에 거주하는 어린이들의 대기오염 노출 위험이 훨씬 심각했는데요. 주로 아프리카와 동남아시아, 지중해 동부 지역과 서태평양 지역이 심각했습니다. 2016년 자료를 보면, 대기오염과 실내 오염으로 인한 5살 미만 어린이 사망률이 전 세계 평균 10만 명당 85명 정도였는데요. 아프리카 지역은 180명이 넘었고요, 유럽은 10명이 채 안 됐습니다.

진행자) 한국의 수도 서울도 대기오염이 심각하기로 유명한데요. 박원순 서울 시장이 관련해서 발언을 했다고요.

기자) 네, 박원순 서울 시장은 과감한 미세먼지 감축을 공약으로 삼고 이를 추진해왔는데요. WHO의 이번 보고서는 어른들이 일상적으로 하는 행동이 무고한 어린이들의 건강을 위협하고 있음을 잘 드러내고 있다고 지적했습니다. 그러면서 어린이들이 대기오염 때문에 고통을 겪는 데서 자유로울 수 있는 성인은 아무도 없다고 강조했습니다.

진행자) 대기오염으로 인해 사람들도 더 빨리 죽는다고요.

기자) 네, WHO는 대기오염 때문에 기대수명보다 더 일찍 죽는 사람이 매년 700만 명에 이르는 것으로 추산했는데요. 사망자의 3분의 1은 대기오염에 의한 뇌졸중이나 심장질환, 폐암 등으로 목숨을 잃는다는 겁니다. 또 대기오염으로 인해 국제 사회가 겪는 경제적 손실도 막대해서요. 지난 2013년에는 미화로 5조 달러에 달하는 손실이 있었다고 밝혔습니다.

진행자) 대기오염을 줄이기 위한 노력이 필요하겠군요.

기자) 그렇습니다. WHO는 보고서에서 국제사회는 화석연료에 대한 의존도를 낮추고, 청정, 재생 에너지 개발 속도를 더 높여야 한다고 권고했습니다. WHO는 또 국제사회가 시급히 조치를 취해야 한다며 낭비할 시간이 없다고 강조했습니다.

진행자) 지구촌 오늘, 여기까지 듣겠습니다. 박영서 기자였습니다.