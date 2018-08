Everyday Grammar: Stative Verbs (I’m Loving it. 맞는 문법일까?)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 영어 동사에는 두 종류가 있는데요. 행동이나 동작을 표현하는 action verbs와, ‘상태동사’ 라고 말할 수 있는 stative verbs입니다. 오늘은 상태동사 활용법을 설명해드립니다.

다음 예문들에서 공통점을 찾아보세요.

예문) I love snow. (저는 눈을 좋아합니다.)

The cookies tastes good. (쿠키 맛이 좋네요.)

Do you know the answer? (답을 아세요?)

모든 문장에 상태동사(STATIVE VERB)가 들어있습니다.

상태동사(STATIVE VERB)는 동사 역할의 핵심이랄 수 있는 행동이나 동작을 표현하는 게 아닙니다. ‘상태(state)’를 표현하는데요. 생각이나 감정, 감각, 존재하는 상태, 측정에 관한 것들입니다.

동사 원형을 씁니다. 진행형 시제로 사용하지 않는 게 보통입니다.

I love snow.

The cookies tastes good.

Do you know the answer?

위 예문들에서는 각각 love, taste, know가 상태동사입니다. 행동이나 동작을 표시하는 게 아니라 상태를 나타내기 때문에, 동사 원형으로 사용했습니다.

“The food is tasting good.”이라거나 “I am loving snow.”라고 말하지 않습니다. 계속되는 행동에만 진행형 시제를 사용하는 거죠.

미국에 와보셨다면, 아래 예문과 같은 광고 문구 보셨을 겁니다.

예문) “I’m loving it.” 사랑하고 있어요.

상태 동사에 진행형 시제를 쓴 대표적인 예인데요. 전통적인 문법 규칙을 어긴 문장입니다. 문법 시험에는 이렇게 쓰시면 안됩니다.

상태동사 사용법, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.