Everyday Grammar: Get (동사 Get의 다양한 쓰임새)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 가장 많이 쓰는 영어 동사가 뭘까요? 어떤 기준으로 봐도 get이 빠질 수 없을 겁니다. 오늘은 get의 다양한 쓰임새를 알기 쉽게 설명해드립니다.

get의 용도가 50가지가 넘는 다는 사실, 아셨나요? 가장 일반적인 의미는 ‘받다(receive)’, ‘얻다(obtain)’ 혹은 ‘사다(buy)’죠. 문장 형태는 다음과 같습니다.

GET + 직접목적어

예문 볼까요?

예문) “I got an email from my professor.” 저희 교수님으로부터 e-메일을 받았어요. (RECEIVE)

“I got a new car.” 새 차를 샀습니다. (BUY)

“I got a coat from my sister.” 언니에게서 외투를 얻었어요. (OBTAIN)

▪ ‘GET+직접목적어’ 문장구조는 get이 ‘가져오다(bring, fetch)’의 뜻일 때도 씁니다. 아래와 같이 확장되죠.

GET + 간접목적어 + 직접목적어

예문) “Could you get me(간접목적어) my coat(직접목적어)?” 제 외투 가져다 주실 수 있나요?

위와 같은 문장 구조는 대상이 가까이 있을 때만 쓸 수 있는 것, 기억하세요.

▪ 다음 살펴볼 get의 의미는 ‘도착하다(arrive)’입니다. 문장 구조는 다음과 같습니다.

GET + 장소 부사

GET + TO + 장소(명사)

예문) “When will you get here(장소부사)?” 여기 언제 도착해요?

“I got to work(장소) late.” 직장에 늦게 갔습니다.

▪ 자주 사용하는 get의 또 다른 의미는 ‘…해지다, 되다(become)’입니다. 문장 구조는 이렇습니다.

GET + 형용사

예문) “The weather is getting cold(형용사)” 날씨가 추워지고 있습니다.

“I get excited(형용사) when I get a good grade.” 저는 좋은 성적을 받으면 흥분돼요.

루시아와 카베가 아래와 같은 대화로 동영상을 마무리합니다.

루시아: We sure covered a lot of information! (우리가 확실하게 많은 정보를 다뤘어요!)

카베: Well, that’s because we’re getting better at teaching. (음, 그건 우리가 가르치는 게 나아지고 있기 때문이죠.)

다양한 의미로 사용하는 동사 get, 오늘은 네 가지 주요 쓰임새를 설명해드렸습니다. 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.