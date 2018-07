Everyday Grammar: Expressing Preference (호감·비호감 표현)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. ‘이것보다 저게 더 좋아’, 선호도를 나타내는 방법이 영어에 많습니다. 주요 표현마다 의미와 어감이 어떻게 다른지 설명해드리겠습니다.

선호도를 드러내는 표현으로

PREFER

WOULD PREFER

WOULD RATHER

가 있습니다.

▪ PREFER

prefer는 일반적인 호감, 비호감, 그리고 무얼 원하는지 표시합니다. 예문 보시죠.

예문) “I prefer tea over coffee.” 저는 차가 커피보다 좋아요.”

“I prefer sitting next to a window.” 저는 창가에 앉는 걸 더 좋아해요.

▪ WOULD PREFER와 WOULD RATHER

would prefer 와 would rather는 보다 구체적로 의사를 밝힙니다. 두 표현을 서로 바꿀 수도 있는데요.

예문) “I would rather see a movie today.” 오늘 영화 한편 봤으면 해요.

“I would prefer to see a movie today.” 오늘 영화 한편 봤으면 좋겠어요.

아래 문장 구조를 잘 보세요.

예문) I would rather go to the party than read my book. (책을 읽기 보단 파티에 가겠어요.)

would rather와 than 다음에 동사 원형을 씁니다. 같은 동사일 경우 반복하지 않습니다.

예문) I would rather study grammar than math. (수학보다는 문법을 공부할래요.)

▪ WOULD RATHER는 than과 함께 쓰는 반면, WOULD PREFER는 rather than과 사용합니다.

“I would rather”와 “I would prefer”를 각각 “I’d rather”, “I’d prefer”로 줄여 쓸 수 있는 것도 기억하세요.

예문) I’d prefer to see a movie rather than go to a restaurant. (레스토랑에 가는 것 보다 영화 보는 게 좋아요.)

I’d rather see a movie than go to a restaurant. (레스토랑에 가는 것보다 영화 보는 게 좋아요.)

▪ 과거형으로 만들 땐 다음 형식을 사용합니다.

WOULD RATHER HAVE + 동사의 과거분사형

예문) I’d rather have gone to the movies last night. (지난 밤에 영화 보러 갔으면 좋을 걸 그랬어요.)

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.