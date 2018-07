Everyday Grammar: Prepositional Phrases (‘In the big boat’ 일까, ‘On the big boat’ 일까?)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 일상 영어 대화에서 흔한 전치사구(Prepositional Phrases) 사용법을 익히겠습니다.

전치사구는 부사와 같은 역할을 합니다. 전치사로 시작하고 명사나 대명사, 혹은 명사구로 맺는데요. 아래와 같은 구조입니다.

전치사구: 전치사 + 전치사의 대상 (대명사, 명사, 명사구)

예를 들까요?

“On(전치사) the big boat(전치사의 대상)” 큰 배 위에서

“On(전치사) Monday(전치사의 대상)” 월요일에

앞서 말씀 드린 대로, 전치사구는 대게 문장에서 부사 역할을 합니다. 하지만 형용사 역할일 때도 있습니다.

부사 역할을 할 땐 장소와 시간, 이유, 그리고 일이 진행된 방식에 대해 더 많은 정보를 제공하는 겁니다. 예문 보겠습니다.

예문) Sally was singing. (샐리가 노래하고 있었습니다.)

여기에 어떤 전치사구를 붙일 수 있을까요? ‘어디에서’를 넣어보겠습니다.

Sally was singing in the theater(극장에서) .

‘언제’를 넣어보죠.

Sally was singing on Saturday(토요일에) .

이 전치사구들을 모두 넣으면 다음과 같은 문장이 됩니다.

Sally was singing in the theater on Saturday. (샐리가 극장에서 토요일에 노래하고 있었습니다.)

전치사구들의 위치를 바꿀 수도 있습니다. 특히 사건이 언제 일어났는지, ‘시간’을 설명하는 전치사구는 가장 자유롭습니다. 위 문장을 다음과 같이 쓸 수도 있는 거죠.

On Saturday, Sally was singing in the theater. (토요일에 샐리가 극장에서 노래하고 있었습니다.)

한 문장에 전치사구를 너무 많이 넣지 않는 게 좋습니다. 듣거나 읽는 사람이 헷갈릴 수 있으니까요.

전치사구를 사용해 시간과 장소, 일의 방식에 대해 구체적인 정보를 전하는 법, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.