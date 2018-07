Everyday Grammar: Be Supposed to (Be Supposed to는 무슨 뜻?)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 ‘be supposed to’를 일상 대화에서 어떻게 사용하는지 살펴보겠습니다.

미국인과 대화하다보면 'be supposed to' 표현을 자주 듣습니다. 무슨 뜻일까요?

카베와 루시아의 대화로 동영상을 시작합니다.

Kaveh: You know, Lucija, we’re supposed to go to a meeting right after we’re finished here. (아시다시피, 루시아, 우리 여기서 마치자마자 회의에 가야 돼요.)

Lucija: Really? I thought the meeting was supposed to start much later. (정말요? 회의가 훨씬 늦게 시작하는 걸로 생각했어요)

Kaveh: Well, that’s not what our boss said. (음, 우리 상사가 말한 건 그게 아녜요.)

Lucija: Well, I guess that’s what we’re supposed to do then! (어, 그렇다면 그게 우리가 해야 할 일이군요!)

짧은 대화 속에 be supposed to가 세 번이나 나왔죠. 그 만큼 미국인들이 일상생활에서 많이 쓰는 표현입니다.

▪ BE SUPPOSED TO는 특정한 일이 일어날 것을 기대하는 말입니다.

-행사나 사건이 예정돼 있을 때,

-또는 어떤 일을 하는 옳은 방법

에 대해서 이야기하는 거죠. 문장 구조는 다음과 같습니다.

BE동사 + SUPPOSED + TO

▪ 예정된 일에 대해서 다음과 같이 말합니다.

예문) “The meeting is supposed to start at noon.” 회의는 정오에 시작할 예정입니다.

“The game is supposed to run late.” 경기가 늦어지게 됐네요.

▪ 어떤 일을 하는 옳은 방법은 다음처럼 표현합니다.

예문) “The nurse is supposed to use a thermometer.” 그 간호사는 체온계를 사용해야 됩니다.

“You’re supposed to follow the manual.” 당신은 설명서를 따라야 해요.

특정 행동을 기대할 땐 다음과 같이 말하죠.

예문) “The children are supposed to put away their toys.” 어린이들은 장난감을 치우도록 돼있어요.

“Suzy is supposed to eat soup without slurping.” 수지는 후루룩거리지 않고 수프를 먹어야 됩니다.

▪ 기억하세요. BE SUPPOSED TO에는 거의 대부분 현재나 과거형 be동사가 쓰입니다.

카베와 루시아가 아래 대화로 동영상을 마무리합니다.

Kaveh: Anything else we’re supposed to talk about today? (우리가 오늘 이야기해야 될 다른 것들 있나요?)

Lucija: No, Let’s go to that meeting! (아니오, 회의에나 갑시다!)

‘be supposed to’가 무슨 뜻인지, 어떻게 말하는지 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.