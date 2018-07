Everyday Grammar: Either/Or, Neither/Nor (Either/Or와 Neither/Nor 올바른 사용법)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 ‘either or’와 ‘neither nor’의 올바른 사용법을 배우겠습니다.

영어를 배우는 사람들은 물론이고, 원어민 상당수도 EITHER/OR와 NEITHER/NOR의 용법을 혼동합니다.

▪ 먼저 기억해야 할 게 있습니다. EITHER는 언제나 OR와, NEITHER는 항상 NOR와 함께 씁니다. ‘either~ nor…’나 ‘neither~ or…’로 사용하는 경우는 없습니다.

EITHER/OR와 NEITHER/NOR는 모두 접속사 역할을 하는데요.

EITHER는 OR와 함께 쓰여, 둘 가운데 선택을 표현합니다.

예문) “Either mom or dad will pick you up.” 엄마 아니면 아빠가 널 태우러 갈 거야.

반면, NEITHER와 NOR는 부정문을 이루죠.

예문) “Neither the blue nor the red dress is available.” 푸른 색 드레스도 붉은 색도 가능하지 않아요.

NEHTER/NOR가 이중 부정이 되지 않도록 주의하세요. Adam and his friend cannot swim(애덤도 그 친구도 수영을 못합니다)라는 문장은 다음 예문처럼 바꿀 수 있습니다.

예문) “Neither Adam nor his friend can swim.”

“Neither Adam nor his cannot swim.”이라고 하면, 둘 다 수영을 할 수 있다는 뜻입니다.

어떤 게 맞는지, 몇 가지 예문 살펴보겠습니다.

a) You can have either the chicken or the fish.

b) You cannot have neither the chicken nor the fish.

a)가 맞는 문장입니다. 닭이나 생선 요리 중에 선택할 수 있다는 뜻이죠.

a) Either Kaveh or Lucija will teach you grammar.

b) Neither Kaveh or Lucija will teach you grammar.

a)가 맞습니다. 카베나 루시아, 둘 중 한 사람이 당신에게 문법을 가르쳐줄 것이라는 말입니다. b)는 문법적으로 옳지 않죠? neither는 항상 nor와 함께 쓰니까요.

a) We can get either lunch nor coffee.

b) We can get either lunch or coffee.

b)가 바른 문장입니다. 우리가 점심을 먹거나 커피를 마실 수 있다는 뜻이죠. 역시 either는 or와 함께 쓴다는 점을 기억하시면 됩니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.