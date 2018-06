Everyday Grammar: Determiners (한정사 활용법)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 ‘한정사(determinaters)’에 대해 배우겠습니다.

‘한정사’는 영문법에서 매우 중요지만, 한국어에는 없기 때문에 학습자들이 많이 어렵게 여깁니다. 쉽게 이해할 수 있도록, 찬찬히 짚어보겠습니다.

명사구가 시작하는 곳에서, 뒤따르는 명사의 성격을 규정하는 게 한정사의 역할입니다. 뒤에 무엇이 올지 정보를 제공하는 거죠. 예문 보시겠습니다.

예문) “The bus was late.” 그 버스가 늦었습니다.

위 문장에서 ‘The’가 한정사이고, ‘bus’가 한정되는 명사입니다. 수 많은 버스들 중에 ‘그 버스’를 말하는 거죠.

▪ 이렇게 한정사는 뒤따르는 명사가 특정 대상을 가리키는 지, 아니면 일반적인 것을 말하는 지 구분해줍니다.

“The boy”와 “A boy”를 예로 들겠습니다. “A boy”는 어떤 소년도 해당됩니다. 일반 적인 것을 말하는 거죠.

반면, “The boy”는 특정한 개인입니다. 다른 사람이 아닌, ‘그 소년’을 말하는 겁니다.

▪ 이런 ‘특정 한정사’에 정관사 THE만 있는게 아닙니다. MY, YOUR, HIS, HER, ITS, OUR, THEIR같은 대명사 소유격들도 해당합니다.

예문) “ The boy walked his dog.” 그 소년은 그의 개를 산책시켰습니다.

“ Your car is red.” 당신의 자동차는 붉은 색이에요.

▪ 특정 한정사에 대해 살펴봤는데요, ‘일반 한정사’는 어떤 게 있을까요?

흔히 사용하는 부정관사 A와 AN 외에, ANY, OTHER, ANOTHER, WHAT 등이 있습니다.

예문) “ A woman is driving a car.” 한 여성이 차를 운전하고 있어요.

“I have an idea.” 제게 생각이 있습니다.

특정 한정사와 일반 한정사, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.