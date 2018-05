Everyday Grammar: Maybe vs. May Be (Maybe와 May Be 구별법)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 maybe와 may be, 언뜻 보면 비슷한 두 표현의 차이점을 짚어보겠습니다.

동영상 시작할 때 나오는 카베와 루시아의 대화부터 살펴보겠습니다.

루시아: Umm…Psst Kaveh, (음.. 저기요 카베,) we’re waiting for you to introduce yourself. (자기소개 해주길 우리가 기다리고 있어요.)

카베: Well, maybe I don’t want to! (이런, 아마도 난 그러길 원하지 않아요!)

루시아: Funny thing. (재미있는 일이네요.) We’re actually talking about MAYBE vs. MAY BE today. (우리가 오늘 ‘MAYBE 대 MAY BE’에 관해 말할 거니까요.) So, it may be fun! (그래서, 재미있을 것 같아요!)

‘maybe’와 ‘may be’가 대화 속에서 눈에 띕니다. 둘 다 일상 생활에서 자주 쓰는 말들인데요. 우선 두드러진 차이는 maybe는 한 단어, may be는 두 단어라는 점이죠.

▪ 하지만, 문법적으로 훨씬 중요한 차이가 있습니다. 먼저 maybe는 부사로, ‘아마도’ 또는 ‘어쩌면’이라는 뜻입니다.

예문) “Maybe it will rain tomorrow.” 아마도 내일 비가 올 겁니다.

“Maybe we should visit Anne later.” 어쩌면 우리가 앤을 나중에 방문해야 돼요.

maybe는 주어와 동사 앞에 자리잡습니다. 아래와 같은 문장 구조를 이루죠.

MAYBE + 주어 + 동사 + 나머지 문장

▪ may be는 별개의 두 단어가 함께 쓰입니다. may는 가능성을 나타내는 조동사이고, be가 본 동사입니다. 문장 구조는 아래와 같습니다.

주어 + MAY + BE + 나머지 문장

예문 보시죠.

예문) “I may be a little late for lunch.” 제가 점심에 조금 늦을 것 같아요.

동영상을 마무리하면서, 카베와 루시아가 아래와 같이 대화합니다.

루시아: Well, did you enjoy our lesson today? (자, 오늘 우리 강좌 즐겼어요?)

카베: Maybe I did. (아마도 그랬어요.) Maybe I didn’t. (어쩌면 안 그랬고요.)

루시아: Well, I hope you did, since we may be doing another one soon! (음, 즐겼기를 바랍니다, 조만간 하나 더 할 것 같으니까요!)

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. ‘maybe’와 ‘may be’의 차이, 분명하게 아시게 될 겁니다. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.