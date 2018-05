'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 두 대상이나 상황을 비교하는 표현 가운데 while과 whereas의 차이점을 알아보겠습니다.

while과 whereas는 상반되는 둘을 설명할 때 쓰는 표현입니다. 예문 보겠습니다.

예문) Tim is happy, while Tom is sad. 팀은 행복한데 반해, 톰은 슬퍼요.

Mary likes living in the city, while Martha prefers the countryside. 메리는 도시에 사는 것을 좋아해요, 반면 마사는 교외를 선호합니다.

▪ While과 whereas는 접속사입니다. 주어와 동사를 갖춘 문장성분인 ‘절’과 ‘절’을 연결하는 역할을 하죠. 이들 접속사가 없으면, 앞의 예문들은 다음과 같이 두 문장으로 나뉩니다.

예문) Tim is happy. Tom is sad. 팀은 행복합니다. 톰은 슬픕니다.

Mary likes living in the city. Martha prefers the countryside. 메리는 도시에 사는 것을 좋아합니다. 마사는 교외를 선호합니다.

whereas는 while만큼 일상 대화에 자주 쓰지 않습니다. 보다 공식적인 문서에 들어가는 말이거든요.

예문) “In the northern hemisphere, July and August are hot summer months, whereas in the southern hemisphere, they are cool winter months.” 북반구에서는 7월과 8월이 뜨거운 여름인 반면, 남반구에서는 그 시간이 추운 겨울입니다.

“He loves to travel, whereas his wife prefers to stay at home.” 그는 여행을 좋아하는 반면, 그의 아내는 집에 있는 것을 선호합니다.

▪ 차이점을 기억하는 요령을 하나 알려드리겠습니다. 두 사실을 비교한다는 점에서 while과whereas는 같은 뜻입니다. 하지만 while은 시간 절과 쓰여 ‘그 시간 동안’이라는 의미를 가지는 경우가 있다는 것, 기억하세요. 자세한 내용은 다른 강좌에서 설명해드리겠습니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.