'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 과거 일에 대해 ‘네’ ·’아니오’로 대답하게 하는 질문을 연습하겠습니다.

‘어제 이런 일 했어요?’, ‘그 때 그거 했나요?’, 일상생활에서 많이 묻는 질문이죠. ‘네’ 아니면 ‘아니오’로 대답하도록 만드는 질문인데요. 영어 대화에서도 많이 나옵니다. 질문하는 형식은 아래와 같이 간단합니다.

▪ Did + 주어 + 동사

예문 볼까요?

예문) “Did you(주어) walk(동사) to work again?” 또 회사에 걸어왔어요?

“Did it(주어) rain(동사) last week?” 지난주에 비 왔나요?

물론 대답은 yes 아니면 no로 합니다. 긍정할 때는 ‘Yes, + 대명사 + did’로, 부정할 경우 ‘No, + 대명사 + didn’t’로 답하기도 합니다.

▪ 구체적인 상황을 놓고 질문해보죠.

1. Susan studied English in high school. (수잔은 고등학교에서 영어를 공부했습니다.)

질문을 어떻게 만들면 될까요?

Did Susan study English in high school? (수잔이 고등학교에서 영어를 공부했나요?)

대답은 다음과 같이 합니다.

Yes, she did. (네, 그랬어요.)

2. I saw Steven at dinner last night. (어제 저녁식사 때 스티븐을 봤어요.)

질문은

Did you see Steven at dinner last night? (어제 저녁 자리에서 스티븐 봤나요?)

대답은

Yes, I did. (네, 그랬습니다.)

쉽고 간단하죠? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.