Everyday Grammar: Time Clause Before/After (시간 표현 before와 after)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 '~하기 전에', 혹은 '~한 뒤에'를 뜻하는 '시간 절'에 대해서 배우겠습니다.

'절(clause)'는 주어와 동사를 갖춘, 문장의 일부인데요. '시간 절(time clause)'은 before(전에)나 after(뒤에)로 시작됩니다. 아래와 같은 구조를 갖췄습니다.

-Before + 주어 + 동사

-After + 주어 + 동사

예문 보실까요?

예문) “Before I went to work…” 저는 출근 하기 전에…

“After we finished our project…” 우리가 프로젝트를 끝낸 뒤에…

시간 절은 중심 절 앞에 올 수도 있고 뒤에 올 수도 있습니다.

예문) “ Before I went to work , I ate breakfast.” 저는 출근하기 전에 아침을 먹어요.

“We celebrated with friends after we finished our project .” 우리가 프로젝트를 끝낸 뒤에 친구들과 기념했습니다.

위 예문에서 시간 절에 뒤따르거나, 앞서 나오는 완전한 문장들, “I ate breakfast”, “We celebrated with friends”가 중심 절입니다.

시간 절들은 중심 절 앞에 올 수도 있고, 뒤에 올 수도 있다고 말씀 드렸죠? 위치에 따른 의미 차이가 전혀 없습니다.

예문) “We went to dinner after we finished our work .” 우리는 일을 마친 뒤에 저녁을 먹으러 갔어요.

“ After we finished our work , we went to dinner.” 우리는 일을 마친 뒤에 저녁을 먹으러 갔어요.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.