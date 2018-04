Everyday Grammar: Would You Mind (부탁할 때 ‘would’)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 무언가 요청하거나 부탁할 때 쓰는 조동사 ‘would’에 대해 배우겠습니다.

조동사 would는 여러 가지 의미로 쓰이지만, 오늘 배울 것은 상대방에게 특정 행동을 요구할 때 공손하게 말하는 용법입니다. 아래 문장 구조를 기억하세요.

would you mind + 동사~ing

동영상 시작할 때 카베가 루시아에게 이렇게 말합니다.

카베: Lucija, would you mind turning off your music? (루시아, 음악 좀 꺼주실래요?) We’re recording now. (우리 지금 녹화중이에요.)

mind는 동사로 '언짢아하다·상관하다'라는 뜻입니다. 즉 would you mind를 사용한 위 문장은 "음악 끄는 거 상관하시겠어요?"라는 의미죠. 상대방의 의중을 물으면서 특정 행동을 요구하는 겁니다.

다른 예문으로 익혀보죠.

예문) "Would you mind taking out the trash?" 쓰레기 내다버리기 괜찮으시겠어요? -> 쓰레기 좀 내다버려 주실래요?

"Would you mind closing the door?" 문 닫아주시는 것 괜찮으실까요? -> 문 좀 닫아주시겠어요?

"Would you mind driving me to the airport?" 저 공항까지 차로 데려다 주시는 거 상관하세요? -> 공항까지 좀 데려다 주시겠어요?

한가지 중요한 게 있습니다. Would you mind로 무언가를 요청 받았을 때 승낙하려면 yes가 아니라 no로 답합니다. mind가 '상관하다, 언짢아하다'는 뜻이니까 '상관 안 한다'라고 답해야하는 겁니다.

복습해보죠. 카베와 루시아가 이렇게 대화합니다.

루시아: Now Kaveh, since we're almost done with our lesson, would you mind signing off for us? (카베, 이제 우리 강좌를 거의 다 끝냈으니까, 마무리해주시겠어요?)

카베: No, not at all! (네, 그래야죠!)

'would you mind'를 사용해 공손하게 부탁하는 방법, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.