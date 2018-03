Everyday Grammar: Used To ('used to'의 세가지 의미)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 미국인들이 일상대화에서 많이 쓰는 'used to'라는 표현을 익히겠습니다.

'used to'에는 세가지 용법이 있습니다.

used to에 동사 원형이 따라오면, 과거엔 했지만 지금은 하지 않는 행동을 표현합니다.

예문) “Mike used to travel a lot.” 마이크는 여행을 많이 하곤 했습니다.

“He used to go to school in New York.” 그는 뉴욕에 있는 학교를 다녔어요.

“I used to swim on the swim team.” 저는 그 수영 팀에서 수영했어요.

‘무언가를 위해 쓰인다’는 뜻일 때도 있습니다. be동사를 덧붙여 수동태가 되는 거죠. 보통 주어는 사람이 아닌 사물입니다.

예문) “Flour, sugar, and eggs are used to make cake.” 밀가루와 설탕, 그리고 계란이 케이크를 만드는데 사용됩니다.

“Medicine is used to treat illness.” 약은 질병을 다루는데 쓰입니다.

“A basket is used to carry groceries.” 바구니는 장본 것들을 챙기는데 사용됩니다.

마지막으로, 무언가에 익숙해졌음을 used to로 표현할 수 있습니다.

예문) “I am used to living here.” 저는 여기서 사는데 익숙해졌어요.

“I am used to studying all night.” 저는 밤 세워 공부하는데 적응했습니다.

“She is used to going to the gym in the morning.” 그녀는 아침에 체육관에 가는데 익숙해졌습니다.

그렇다면, ‘과거에 그랬다’는 뜻과 지금 ‘익숙해졌다’고 말한 경우를 어떻게 구별할까요? 먼저, used to 앞에 be동사(am, are, is) 혹은 get이 있는지를 보면 됩니다.

- be동사가 없고 used to 뒤에 동사 원형이 오는 단순한 형태이면, ‘과거에는 그랬다’는 뜻입니다.

- be동사/get이 있고 used to 뒤에 동사 원형이 아닌 ‘동사~ing’형이나 명사가 따르면 ‘익숙해졌다’는 의미입니다.

예문) “I used to live here.” 제가 전에 여기 살았어요.

“I am used to liv ing here.” 여기 사는데 익숙해졌어요.

“I used to study all night.” 밤 세워 공부하곤 했어요.

“I am used to studyi ng all night.” 저는 밤 세워 공부하는 데 적응했습니다.

“She used to go to the gym in the morning.” (예전에) 그녀는 아침에 체육관에 갔죠.

“She is used to go ing to the gym in the morning.” 그녀는 아침에 체육관 가기에 익숙해졌어요.

동영상 초반에 나온 카베와 루시아의 대화로 복습해볼까요?

카베: Lucija, did you know that I used to drive to work? (루시아, 내가 차 몰고 출근했던 거 알았어요?) But now I take the metro. (하지만 지금은 지하철을 타요.)

루시아: So you’re talking about a past habit. (과거의 습관에 대해 말하는 거군요.)

카베: Yes! But let me tell you, I got used to the convenience of my own car. (맞아요! 하지만 이건 알려드려야겠어요, 제 차의 편리함에 익숙해졌다고요.)

루시아: Wait, are you going to say now that cars are used to drive people to work? (잠깐만요, 자동차는 사람들을 직장으로 운송하는데 쓰인다고 말하려는 건가요?)

used to의 세가지 사용법, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.