미, 중국산 수입품 대규모 관세...'이란 핵합의' 비상계획

기자) 도널드 트럼프 미국 대통령이 오늘(22일) 중국을 상대로 새로운 관세 부과와 투자제한 조치 등 무역 제재에 서명합니다. 미국 정부는 또한 이란 핵합의 파기에 대비한 비상계획을 마련하고 있고요. 이어서, 중국 정부가 CCTV를 비롯한 국영매체들을 통합해 ‘중국의 소리’ 방송을 출범시키는 소식, 함께 전해드리겠습니다.

진행자) 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국을 상대로 무역 제재를 단행하는군요?

기자) 네. 오늘(22일) 오후 12시30분 백악관에서 트럼프 대통령이 중국산 수입품에 새로운 관세 부과 조치를 발표한다고 백악관 측이 어제 밝혔습니다. 관세 규모와 품목 등은 아직 구체적으로 알려지지 않았지만, 연간 최소 300억 달러에서 최대 600억 달러 정도가 될 것으로 미국 주요 매체들이 예상하는데요. 특정국가를 상대로 이렇게 대규모 관세를 매기는 게 흔치 않은 일이라, 중국은 적극적으로 대응하겠다는 입장을 밝혔습니다.

진행자) 미국이 수입품에 새로 관세를 매기는데, 중국에서 오는 것만 대상이라는 거군요?

기자) 그렇습니다. 트럼프 행정부는 세계 여러 나라와의 무역불균형을 해소하겠다, 즉 미국이 크게 적자를 보는 구조를 바꾸겠다는 경제 공약에 따라, 집권 2년차인 올해 들어 구체적인 조치들을 시행하고 있습니다. 먼저, 수입 철강 제품에 25%, 알루미늄에 10% 새로운 관세 부과 조치가 내일(23일)부터 발효되는데요. 지금까지 예외적인 사정을 인정받은 캐나다와 멕시코, 호주 외 모든 나라에 적용됩니다. 미국의 안보에 위협될 경우 특정 품목 수입을 제한할 수 있게 한 ‘무역확장법 232조’를 적용시킨 건데요. 하지만, 오늘 발표할 새로운 관세는 중국이 유일한 대상입니다.

진행자) 어떤 배경이 있나요?

기자) 트럼프 대통령이 지난해 8월, 중국의 부당무역행위를 조사하라고 미 무역대표부(USTR)에 지시했습니다. 무역대표부가 조사 결과를 최근 트럼프 대통령에게 보고했고요, 이에 따른 대응 조치를 통상당국과 백악관이 협의해 정리한 문건에 오늘(22일) 서명하는 겁니다.

진행자) 중국의 부당무역행위란 뭘 얘기하는 겁니까?

기자) 중국 기업들의 ‘지식재산권’ 침해, 그리고 강제적인 기술 이전 요구, 두 가지 분야를 미 무역대표부가 집중 조사했습니다. ‘지식재산권’이란 특허권과 상표권, 디자인권, 실용신안권을 아우르는 개념인데요. 간단히 말하면, 중국업체들이 미국 기업들의 특허와 상표, 디자인을 베껴 만들거나, 첨단기술을 도용하는 규모가 공정한 무역 질서를 해칠만큼 많다고 트럼프 행정부가 판단하고 있는 겁니다.

진행자) 구체적으로 어떤 품목이 관세 대상입니까?

기자) 신발과 옷가지에서 가전제품에 이르기까지 대상 품목이 100여 개에 이를 것으로 경제매체들은 내다보고 있습니다. 이들 품목은 조만간 미 무역대표부가 정리해 대통령에게 보고할 것으로 알려졌습니다. 백악관 측은 새로운 관세 부과 조치에 대해 “미국의 기술과 지식재산을 훔치거나 내놓으라고 강요하는 등 중국 정부 주도로 시장을 왜곡한 일들에 대한 대응”이라고 로이터 통신에 설명했습니다.

진행자) 미국 대통령이 무역대표부 조사를 통해 관세를 매길 수 있는 근거는 뭔가요?

기자) 미 통상법 301조에 따른 겁니다. 불공정 무역을 하거나 무역협정을 위반한 나라에 대통령 직권으로 관세를 부과하는 등 보복 할 수 있게 한 법규인데요. 지난 1974년 제정된 이 조항은 국제통상 마찰이 극심했던 지난 1988년, 보다 광범위한 무역제재 수단을 추가한 ‘슈퍼 301조'로 발전했습니다. 그러다 지난 1995년 ‘세계무역기구(WTO)’ 체제가 출범한 이후에는 미국 정부가 ‘슈퍼 301조’ 발동을 자제해 왔습니다. 하지만 지난해 초 도널드 트럼프 행정부 출범 당시 미 무역대표부는 “WTO 결정보다는 미국법을 우선하겠다”고 밝혔습니다.

진행자) 중국을 상대로 관세부과 외에, 또 다른 무역 제재도 예상된다고요?

기자) 관세 부과와 함께 중국기업들의 미국 투자를 제한하는 조치도 오늘(22일) 발표될 것으로 주요 매체들이 예측하고 있습니다. 앞서, 미 무역대표부가 중국의 부당무역행위를 ‘지식재산권’ 침해와 기술이전 강요, 두 갈래로 조사했다고 말씀드렸는데요. 관세는 지식재산권 침해 사례에 대응하는 것이고, 투자 제한은 기술이전 강요에 맞서는 조치입니다.

진행자) 중국기업들의 미국 투자를 제한하는 건 어떤 내용인가요?

기자) 최근 중국 자본이 미국 기업들을 사들이는 일이 크게 늘고 있는데요. 트럼프 행정부는 중국 국영기업과 연결된 자본이 군사적 목적으로 미국의 첨단 기술업체들을 인수하는 상황을 경계하고 있습니다. 뉴욕타임스는 특히 인공지능과 모바일분야 중심으로 중국 자본의 미국 투자 제한이 단행될 것으로 내다봤습니다.

진행자) 중국 정부가 적극적인 대응을 예고했다고요?

기자) 네. 도널드 트럼프 대통령의 무역 제재 계획이 알려지자, 중국 정부는 보복을 예고했습니다. 중국 상무부는 오늘(22일) 성명을 통해 “중국은 미국의 301조 관련 조사 단계에서부터 여러 차례 결연한 반대 입장을 내놨다”면서 “모든 필요한 조치를 통해 우리의 권리를 지킬 것”이라고 밝혔습니다. 화춘잉 중국 외교부 대변인도 “중국이 사고 싶은 것을 거절(투자 제한)하는 상황에서 무역불균형을 비난하는 게 과연 공평한가”라며 미국을 비판했습니다.

진행자) 미국 정부가 이란 핵 합의에 관한 비상계획을 마련하고 있다고요?

기자) 네. 미국이 이란 핵 합의 파기 상황에 대비한 ‘비상계획’을 세우고 있다고 브라이언 훅 국무부 정책계획국장이 어제(21일) 언론에 밝혔습니다. 훅 국장은 이란 핵 합의와 관련, 최근 “유럽 국가들과 추가 합의를 향해 건설적인 논의를 했지만, 합의에 이를지 예측할 수 없다”고 말했습니다.

진행자) 핵 합의를 파기하기로 결정하고, 이후를 대비하고 있다는 건가요?

기자) 그건 아닙니다. “일종의 투트랙 접근법을 취하고 있다”고 훅 국장은 설명했는데요. 비상계획이란 “어떤 가능성에도 준비가 돼 있어야 한다”는 뜻이라고 덧붙였습니다. 정리하면 ‘투 트랙(two track)’, 두 가지 노력을 동시에 진행 중이라는 건데요. 이란 핵 합의 재협상을 유럽국가들과 함께 계속 준비하지만, 실패할 경우, 합의 파기 상황도 대비하고 있다는 겁니다.

진행자) 재협상과 파기 이야기가 나오는 이란 핵 합의, 어떤 내용이었죠?

기자) 2000년대 들어 핵무기 개발을 본격 진행하던 이란은 서방 측과 오랜 협상 끝에 2015년 7월, 핵 포기를 선언했습니다. 미국 등 유엔 안전보장이사회 상임이사국 5개 나라에 독일을 포함한 주요 6개국과 ‘포괄적공동행동계획(JCPOA)’에 합의한 건데요. 이란이 핵무기에 사용되는 고농축 우라늄 개발을 멈추는 대신, 서방 측은 경제 제재를 완화해주기로 한 겁니다.

진행자) 그런데 지금 미국이 유럽과 추가합의를 논의하는 이유는 뭐죠?

기자) 트럼프 미국 행정부는 이란 핵 합의가 문제가 많다고 봅니다. 재협상해서 개정하거나, 그렇게 되지 않으면 폐기하겠다는 의사를 여러 차례 밝혔는데요. 하지만, 이란 측은 핵 합의를 절대 고칠 수 없다는 자세를 줄곧 보였고요, 유럽연합(EU)를 비롯한 국제사회는 재협상을 해서라도 어떻게든 합의를 유지시켜야 한다는 입장입니다. 그래서 미국은 지난주 독일 베를린에서 영국과 프랑스, 독일 등 핵 합의 당사국들과 관련 사안을 논의했고요, 오스트리아 빈에서 당사국 공동위원회를 열었습니다. 트럼프 미국 대통령은 오는 5월 12일까지 재협상이 안되면 핵 합의를 파기하기로 시한을 잡은 상태입니다.

진행자) 미국 정부는 이란 핵 합의의 어떤 부분이 문제라고 보는 겁니까?

기자) 이란의 탄도 미사일 개발을 방치하고 있는 게 가장 큽니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 ‘핵 합의 정신’을 어기고 있다고 여러 차례 말했는데요. 들어보시죠.

[녹취: 도널드 트럼프 대통령] “They’re not living up to the spirit of the agreement, I can tell you that. We’re analyzing it very, very carefully, and we’ll have something to say about it in the not-too-distant future. But Iran has not lived up to the spirit of the agreement.”

기자) ‘핵합의 정신’을 어긴다는 게 무슨 뜻인지 살펴봐야겠는데요. 이란 핵 합의는 핵무기 프로그램 철폐만 결정했을 뿐, 미사일은 구체적으로 규제하지 않았습니다. 핵 합의는 이란의 안보 위협을 막자는 건데, 관련 조항이 허술한 틈으로 이란이 도발 행위를 계속할 수 있다고 트럼프 대통령은 판단하는 겁니다. 그래서 미국 정부는 핵뿐 아니라, 미사일 개발까지 제한하는 내용이 이란 핵 합의에 포함되도록 재협상을 추진하고 있습니다.

진행자) 탄도미사일 제한을 핵 합의에 추가하자, 여기에 대해 이란의 입장은 뭡니까?

기자) 미국과 유럽 측이 이런 내용을 정리해서 얼마전 이란에 제안했는데요. 이란 당국이 거부했습니다. 이란군 대변인 마수드 자자예리 준장은 지난 3일 기자회견을 통해 “이란 미사일을 협상하는 조건은 미국과 유럽의 핵무기와 미사일을 모두 폐기하는 것”이라면서, 탄도 미사일 개발은 정당한 방위주권이라고 주장했습니다. 그러면서, “이란의 미사일 능력을 무력화하려는 미국의 바람은 실현되지 않을 것”이라고 덧붙였습니다.

진행자) 지구촌 오늘, 한 가지 소식 더 보겠습니다. '중국의 소리' 방송국이 만들어진다는 소식이군요.

기자) 네, 중국 정부가 국내 주요 국영 TV와 라디오 방송사들을 통합해 ‘중국의 소리(Voice of China)’라는 이름의 새로운 기관을 만들 방침입니다. 중국 관영 신화통신이 21일, 중국 공산당 중앙위원회의 '당과 국가기구 개혁 방안'을 인용해 이같이 전했는데요. 통합되는 방송사는 '중앙텔레비전(CCTV)', '중국국제텔레비전(CGTV)', '중앙인민라디오(CNR)', '중국 국제방송(CRI)' 등입니다. 새로 출범하게 될 통합 매체는 중국 국내에서는 '중앙라디오TV본부'라는 이름으로 불리고 대외적으로는 '중국의 소리'로 불릴 예정입니다.

진행자) 이미 각각 상당한 규모를 갖추고 있는 매체들로 알고 있는데요. 통합하는 이유가 뭔가요?

기자) 네, 중국 당국은 당의 이론과 노선, 방침, 정책을 올바르게 전하고, 멀티미디어의 융합 발전을 추진하는 한편, 국제 방송 역량을 강화하기 위한 목적 등이 있다고 설명하고 있는데요. 중국 공산당의 이념과 시진핑 국가주석의 사상을 대내외에 적극 선전하기 위한 것이라는 분석입니다. 이번 조치는 특히 서방 매체들의 중국에 대한 비판적인 보도와 편견에 적극 대응하라는 시 주석의 주문에 따른 것으로 알려졌는데요. 시 주석은 그간 “자신의 목소리를 내지 못하면 비난을 받게 된다”며 중국의 사상과 입장을 세계에 널리 알려야 한다고 강조해왔습니다.

진행자) 이번 주 중국이 당과 국가의 주요기구를 개편했는데, 이번 조처도 그 일환인가요?

기자) 그렇습니다. 중국은 얼마 전에 치른 '전국인민대표대회'와 '인민정치협상회의'를 통해 당과 정부에 분산돼있는 기구와 기능을 공산당 중심으로 통폐합하는 일련의 조치를 단행했는데요. 이번 조처도 그 일환이라는 지적입니다. 지금까지 중국의 언론감독관리기능은 '국가신문출판광전총국'이 맡아왔는데요. 이번 전인대에서 국가신문출판광전총국을 해체하고, 공산당 중앙선전부가 관련 업무를 직접 맡기로 했습니다.

진행자) '중국의 소리' 책임자로는 누가 물망에 오르고 있습니까?

기자) 주요 중화권 매체들은 '녜천시' 국가신문출판광전총국 국장 겸 선전부 부부장이 기구 개편에 따라 중국의 소리 총국장으로 자리를 옮길 것이라고 전하고 있는데요. 녜천시 부부장은 올해 58살로, 중국의 미디어, 선전 분야에서는 막강한 영향력을 갖고 있는 인물로 알려져 있습니다. 2016년부터 중앙선전부 부부장과 광전총국 국장을 겸직해왔는데, 권력층의 뇌물 비리 사건을 수습하고 조직의 기강을 확립하면서 시 주석의 신임을 받는 인물로 알려져 있습니다.

진행자) 중국의 주요 방송사들을 중국 공산당 선전부가 직접 관리하면 아무래도 선전부의 영향력이 한층 강화되겠군요.

기자) 그렇습니다. 선전부는 산하에 '국가신문출판서', '국가영화국' 등의 부처를 신설해 직접 관리할 것으로 알려졌고요. 뿐만 아니라, 그간 광전총국이 해왔던 출판물과 저작권 관리, 영화 제작과 유통은 물론, 국제 행사 주관도 직접 관장할 예정인데요. 이를 통해 중국 정부의 사상과 언론 통제가 더욱 강화될 것이라는 우려의 목소리도 나오고 있습니다.

진행자) 공교롭게도 새 기관의 이름이 'Voice of America', 그러니까 VOA, '미국의 소리' 방송과 비슷하네요.

기자) 네, 여러 언론은 '중국의 소리’라는 이름이 냉전 이후 미국의 자유와 민주주의를 세계에 전파한 ‘미국의 소리(Voice of America)’ 방송을 본뜬 거라고 지적하고 있는데요. 하지만 중국 국무원 직속 기관으로 공산당 선전부 관할인 중국의 소리와 VOA는 다릅니다. VOA는 미국 연방 정부 기관이지만, VOA 헌장을 통해 독립성을 보장받고 있습니다.

