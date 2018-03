국무부 “김 씨 정권 비핵화 조치 때까지 모든 옵션 동원”

미국 국무부는 북한이 비핵화 조치를 취할 때까지 최대 압박을 늦추지 않을 것이라고 밝혔습니다. 김 씨 정권이 핵 프로그램을 끝내도록 하는 게 목적이라며, 이를 위해 모든 옵션을 갖고 있다고 강조했습니다. 백성원 기자가 보도합니다.

북한의 신뢰할 수 있고 검증 가능하며 구체적인 비핵화 조치를 볼 때까지 모든 옵션이 테이블 위에 있으며 북한 정권에 대한 미국의 입장 역시 달라지지 않을 것이라고 국무부가 밝혔습니다.

[녹취: 마이클 케이비 대변인] “All options are on the table and our posture toward the regime will not change until we see credible, verifiable, and concrete steps toward denuclearization.”

마이클 케이비 국무부 동아시아태평양 담당 대변인은 8일, 미-북 양측이 대화와 접촉을 진행할 것을 촉구한 왕이 중국 외교부장의 발언에 대한 VOA의 논평 요청에 이같이 답했습니다.

앞서 왕이 부장은 이날 기자회견에서 한반도 안정을 위한 남북한의 노력을 지지한다면서 이제는 북미 간 대화를 통해 해결해야 한다고 촉구했습니다.

이에 대해 케이비 대변인은 마이크 펜스 부통령의 말처럼 미국과 동맹국들은 북한의 핵 프로그램을 종식시키기 위해 김 씨 정권에 최대 압박을 가하는데 계속 전념하고 있다고 말했습니다.

[녹취: 마이클 케이비 대변인] “As the Vice President said, The United States and our allies remain committed to applying maximum pressure on the Kim regime to end their nuclear program.”

케이비 대변인은 또 트럼프 행정부가 전 세계에서 북한에 대한 압박을 전례 없는 수준으로 강화해 왔다고 설명했습니다.

이어 국무부는 전 세계 국가들에게 대북 압박을 위한 행동을 촉구하고 있다며, 국제사회로부터 북한의 불법적이고 도발적인 행동에 대한 전례 없는 수준의 협력을 보고 있다고 말했습니다.

VOA 뉴스 백성원 입니다.