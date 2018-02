Everyday Grammar: Frequency Adverbs (얼마나 자주-빈도부사)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 특정 사건이 얼마나 자주 일어나는지 표현하는 ‘빈도부사’ 사용법을 익히겠습니다.

2018년 목표를 살빼기로 정하고 운동하는 친구에게, ‘얼마나 자주’ 운동하냐고 묻곤 하죠?

카베와 루시아의 대화 먼저 들어보시죠.

Kaveh 카베: Lucija, you exercise, right? 루시아, 운동하죠? How often do you go to the gym? 체육관(헬스장)에 얼마나 자주 가나요?

Lucija 루시아: Well, I usually go five times a week. I really enjoy it. 음, 보통 한 주에 다섯 번 가요. 정말 즐기죠. Do you go often? 당신은 자주 가나요?

Kaveh 카베: I seldom go. 저는 드물게 가요. But I often eat donuts! 하지만 도넛을 자주 먹죠!

위 대화에서 often, usually, seldom 같이 ‘얼마나 자주’ 특정 사건이 일어나는 지 가리키는 말들을 ‘빈도부사’라고 합니다.

빈도부사들은 얼마나 자주 그 일이 일어나는 지에 따라, 다음과 같이 용처를 구분합니다.

Always: 100%, 즉 항상, 언제나 그 일이 일어날 때

Usually: 90%, 대게, 보통

Often: 75%, 흔히, 자주

Sometimes: 50%, 때때로, 종종

Occasionally: 30%, 가끔

Seldom: 20%, 드물게

Rarely: 10%, 아주 드물게

Never: 0, 결코 일어나지 않을 때

빈도부사는 보통 주어와 동사 사이에 자리 잡습니다. 일부 빈도부사는 위치가 자유롭기도 하고, 반면 어떤 것들은 반드시 그 자리를 지키는 경우가 있기 때문에 다양한 예문으로 익혀두는 게 좋습니다. 통상적인 예문들 살펴보죠.

예문) Bob(주어) always(빈도부사) eats(동사) breakfast at 8 a.m. 밥은 언제나 오전 8시에 아침을 먹어요.

They(주어) often(빈도부사) go(동사) to the theater. 그들은 자주 그 극장에 갑니다.

I(주어) rarely(빈도부사) eat(동사) junk food. 저는 정크푸드를 매우 드물게 먹습니다. = 저는 정크푸드를 거의 안 먹습니다.

동영상에는 나오지 않지만, 이런 격언이 있습니다.

“Well-behaved women seldom make history. (조신하게 행동하는 여성이 역사를 만드는 경우는 드물다.)”

초기미국사와 여성사를 연구하는 로렐 대처 울리히 하버드대학교 교수의 말로 유명한데요, 여성들의 도전정신을 고취하는 구호입니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.