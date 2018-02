Everyday Grammar: Provide For/With/To (Provide For/With/To의 차이점)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 ‘주다·제공하다’라는 의미의 provide를 각각 with, for, to와 함께 쓸 때 어떻게 다른지 배우겠습니다.

영어에서는 동사 하나를 갖가지 다른 전치사와 쓰는 경우가 흔합니다. provide가 대표적입니다. 뒤에 with가 오기도 하고, to나 for가 있을 때도 있죠. 예문 보시겠습니다.

예문) Tom’s visit to the United States provided him with an opportunity to learn English. 톰의 미국방문은 그에게 영어 배울 기회를 제공했습니다.

동사 provide에 간접목적어가 곧바로 따라 붙을 때는 전치사 with를 씁니다. 위 예문에서는 간접목적어 him으로 ‘그에게’라는 의미를 표현했죠. ‘provide+간접목적어+with’는 그 간접목적어에게 필요했던 것, 즉 with에 따라오는 것을 준다는 뜻입니다.

간접목적어는 ‘~에게’, 직접목적어는 ‘~을/를’에 해당하는 단어들입니다.

‘provide for’는 특정 대상이 무언가 사용할 수 있도록 만들어주는 겁니다. 보통 미래의 일을 가리킵니다.

예문) Tom will provide for his family while he’s away. 톰은 떠나있는 동안 가족을 부양할 거예요.

다시 말해, ‘provide for/to’ 하는 것은 for/to 뒤에 오는 대상에게 무언가를 주는 겁니다. 위 문장은 직접 목적어가 생략된 채, 필요한 모든 걸 공급한다, 즉 '부양하다'라는 의미가 된거죠. 다른 예문 보시죠.

예문) The restaurant provides free appetizers to all its customers. 그 식당은 모든 고객들에게 무료 전채를 줍니다.

여기서 free appetizer가 직접목적어(~을/를), customers가 간접목적어(~에게)입니다. 그래서, 아래와 같이 말하는 것도 가능합니다.

예문) The restaurant provides free appetizers for all its customers. 그 식당은 모든 고객들을 위해 무료 전채를 줍니다.

to 또는 for, 모두 문법에 맞는 겁니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.