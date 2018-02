리시 상원의원 “대북 공격, 엄청난 규모로 빨리 끝날 것”

북한에 대한 공격이 발생한다면 ‘코피 전략’이 아니라 엄청난 규모로 신속히 이뤄질 것이라고 제임스 리시 미국 상원의원이 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 북한이 핵무기로 미국을 타격하는 역량을 갖추는 것을 용납하지 않겠다는 점을 명확히 해왔다며 대북 공격 여부는 김정은의 행동에 달렸다고 강조했습니다. 김영남 기자가 보도합니다.

제임스 리시 공화당 외교위원회 소속 상원의원은 북한에 대한 공격이 발생한다면 이는 문명사상 가장 재앙적인 사건 중 하나가 될 것이지만 매우 빠르게 끝날 것이라고 밝혔습니다.

[녹취: 리시 상원의원] “If this thing starts, it is going to be probably one of the worst catastrophic events in the history of our civilization, but it is going to be very very brief.”

리시 상원의원은 18일 뮌헨안보회의(MSC)에 참석해 제한적 선제타격인 이른바 ‘코피 전략’은 없다며 이 같이 말했습니다.

또한 이런 공격이 발생한다면 지구가 목격하지 못한 수준의 대규모 사상자가 발생할 것이며 이는 엄청난 규모일 것이라고 덧붙였습니다.

[녹취: 리시 상원의원] “The end of it is going to see mass casualties, the likes of which the planet has never seen. It would be biblical proportion.”

리시 상원의원은 이 모든 것은 김정은이라는 한 사람에 달려 있다며 북한이 지금과 같은 행동을 계속한다면 문제는 잘 해결되지 않을 것이라고 강조했습니다.

이어 트럼프 대통령의 미국 본토를 타격할 수 있는 (미사일) 운반 체계와 핵무기 기술이 결합되는 것을 용납하지 않겠다는 발언을 상기시켰습니다.

[녹취: 리시 상원의원] “The President of the United States has said, and he is committed to seen that Kim Jong Un is not able to marry together the delivery system with the nuclear weapon that he can deliver it to the United States. He has said that very clearly, our president has said that very clearly, and anyone who doubts the president’s commitment to see that doesn’t happen, does so really at their own peril.”

트럼프 대통령은 이를 매우 명확히 해왔고 대통령의 이런 약속에 의심을 하는 사람들은 위험을 각오해야 할 것이라고 덧붙였습니다.

또한 트럼프 대통령은 자신이 사용하겠다고 말한 것을 시행할 능력을 손가락 끝에 갖고 있다고 강조했습니다.

[녹취: 리시 상원의원] “This president has at his fingertips the ability to dispense what he has said he is going to dispense.”

리시 상원의원은 또 중국이 북한 문제 해결에 중요한 역할을 맡고 있다고 말했습니다. 북한은 미국이나 다른 어느 국가의 말도 듣지 않겠지만 중국은 예외라는 겁니다.

또한 중국은 북한과 무역을 하고 있기 때문에 북한 문제에 있어 실제적인 통제력을 갖고 있다고 설명했습니다.

리시 상원의원은 공개적으로 논의하지 못한 정보 사안들이 많지만 그 어떤 정보도 자신의 이날 발언에 반대되는 게 없다고 덧붙였습니다.

VOA 뉴스 김영남입니다.