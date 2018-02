미 국방부 차관보 “북한 이중용도 품목 이동 주시… 생화학무기 우려”

미 국방부는 북한으로 들어가는 이중용도 품목을 집중적으로 감시하고 있다고 케네스 라푸아노 국방부 국토방어.국제안보 담당 차관보가 밝혔습니다. 강화되는 북한의 생화학무기 역량에 대해서도 우려했습니다. 이조은 기자가 보도합니다.

라푸아노 국방부 차관보는 북한의 대량살상무기(WMD) 개발에 전용될 수 있는 이중용도 품목의 이동 경로를 면밀히 주시하고 있다고 강조했습니다.

[녹취: 라푸아노 차관보] “Yes, we and the rest of the inter-agency community have significant concerns about North Korean chemical and biological programs, that we believe that our focus on developing weapons so we are tracking them very closely. There are a variety of exports control, Australia group, and other organizations for which we look to limit the export of the further proliferation of our agency’s particular concern…”

라푸아노 차관보는 7일 WMD 위협을 주제로 열린 상원 군사위 소위원회 청문회에 출석해, 북한의 생화학 무기 프로그램을 심각하게 우려한다며 이렇게 말했습니다.

또 생화학무기 확산 방지를 위해 이중용도 품목들의 수출을 제한하고 있는 국제기구 ‘오스트레일리아 그룹’ 등 여러 기관들과 협력해 북한의 생화학 무기 개발을 제한하려는 노력을 기울이고 있다고 덧붙였습니다.

이어 북한의 생명공학기술이 우려된다며, 그것은 병원체 혁신을 통해 장기적으로는 종자 없이도 병원체를 개발할 수 있게 되는 능력이라고 설명했습니다.

[녹취: 라푸아노 차관보] “But we do have concerns about biotechnology, the ability to innovate agents, and develop them without that kind of seed stock over the longer term…”

그러면서도 북한의 생화학무기 프로그램을 충분히 파악하기에는 한계가 있다고 지적했습니다.

라푸아노 차관보는 북한의 핵.미사일 확산 활동을 국방부와 정보 기관이 협력해 심도 있게 주시하고 있는 것만큼은 분명하다고 밝혔습니다.

[녹취: 라푸아노 차관보] “This is something that we and the rest of the intelligence community are ‘intensely’ focused upon. And, it’s probably all I can say here.”

북한의 불안정적인 행동과 매우 공격적인 대륙간탄도미사일(ICBM) 실험, 핵 프로그램과 역량에 대한 공격적인 발언들을 종합할 때 WMD 위협과 관련해 국방부가 가장 크게 우려하고 초점을 두고 있는 나라는 북한이라고 강조했습니다.

[녹취: 라푸아노 차관보] “If we are looking at the near term, clearly North Korea is the primary concern and the focus of the Department. A combination of the destabilizing behaviors and very aggressive testing program for their ICBMs, aggressive statements of their nuclear weapons program and capabilities, cause for a great concern…”

아울러 북한의 WMD 관련 품목의 불법 수송을 막는 데 미국과 협력하려는 파트너 국가와 동맹국들이 늘어나고 있다고 밝혔습니다.

다만, 러시아와 중국이 협조하고 있는 지에 대해서는 자세히 답할 수 없다고 말했습니다.

한편 이날 청문회에서 조셉 오스터맨 미 특수작전사령부 부사령관은 북한의 생화학 무기 개발을 막기 위한 미 특수부대 작전은 과거 이란, 시리아 사례처럼 해당 프로그램에 연루된 인력이나 자원, 기술의 경로를 파악하는 방식이 될 것이라고 말했습니다.

VOA 뉴스 이조은입니다.