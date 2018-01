Everyday Grammar: Have, Has, and Had (Have와 Has, 그리고 Had의 차이)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 동사 have는 '가지다'라는 뜻 외 다른 의미로, 이에 따른 여러 가지 변형으로 사용합니다. 오늘 강좌에서는 have와 has, 그리고 had를 각각 어떻게 쓰는지 살펴보겠습니다.

Have는 가장 기본적으로 ‘소유’를 뜻합니다.

예문) I have a car. 저는 자동차를 가졌습니다.

그 다음 중요한 건 완료시제를 만드는 역할입니다.

예문) I have seen the movie. 저는 그 영화 봤어요.

여기서 have는 행위가 완료됐음을 가리킵니다.

have를 변형한 has는 3인칭 단수 주어와 함께 쓰입니다. She, he, it 뒤에 올 때는 have가 아니라 has로 쓰는 겁니다.

예문) She has a new bike. 그녀는 새 자전거를 가졌습니다.

It has blue ink. 그것(펜)에 파란 잉크가 들었습니다.

그래서, 누군가 그 영화를 봤을 때, ‘I(내가) have seen the movie’, ‘You(네가) seen the movie’, ‘We(우리가) have seen the movie’, ‘They(그들이) have seen the movie’이지만, 3인칭 단수인 ‘그’나 ‘그녀’가 영화를 봤을 땐 ‘He(그가) has seen the movie’, ‘She(그녀가) has seen the movie’가 되는 거죠.

소유를 말할 때도, 누군가 고양이를 가졌다고 하려면 ‘I(나는) have a cat’, ‘You(너는) have a cat’, ‘We(우리는) have a cat’, ‘They(그들은) have a cat’이지만, 3인칭 단수가 주어일 경우에는 ‘He(그는) has a cat’, ‘She(그녀는) has a cat’으로 표현하는 것이고요.

had를 쓰는 경우는 간단합니다. 인칭과 수에 관계없이 모든 대명사 뒤에 오는 have의 과거형입니다. 과거완료 문장도 had 한가지만 사용합니다.

‘내가 (과거에) 아기를 가졌다’고 말하려면, ‘I had a baby’이고, 3인칭 단수 ‘그녀’가 주어일 때도 ‘She had a baby’로 같은 동사를 씁니다.

특정 사건이 일어난 시점 ‘이전에 이미 끝냈다’고 말하려면, 주어가 ‘나’일 경우 ‘I had already finished’라고 말하고, 주어가 3인칭 단수인 ‘그’일 때도 ‘He had already finished’로 표현합니다.

그렇다면, ‘everyone’이나 ‘everybody’가 주어일 땐 어떻게 할까요? 한국어로 ‘모두’, 혹은 ‘모든 사람’으로 해석하기 때문에 복수처럼 들리지만 둘 다 3인칭 단수입니다. 그래서 현재형 문장에서는 ‘Everybody has~’로 쓰고, 과거형으로는 인칭과 수에 관계없이 had를 사용합니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.