Everyday Grammar: Subjunctive (공손하게 명령하는 법)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 상대방에게 뭔가 시켜야 하는데, 명령조로 말하지 않고 공손하게 표현하는 방법 고민할 때가 있죠? 이럴 때 딱 맞는 화법이 영어에 있습니다. 오늘 강좌에서 함께 익혀보겠습니다.

먼저, 다음 문장 구조를 눈 여겨 보세요.

동사 + that + 목적어 + 동사원형

이를 활용한 예문을 보겠습니다.

예문) I advise that you hire a lawyer. 저는 당신이 변호사를 고용할 것을 조언합니다.

예문에서 ‘조언하다’의 뜻인 동사 advise 자리에 들어갈 수 있는 다른 말은 suggest(제안하다), propose(제안하다), recommend(권고하다), ask(요구하다), require(요구하다), request(요청하다), desire(간청하다), insist(강권하다), urge(촉구하다) 등입니다.

그리고 다음 문장 구조도 익혀두세요.

It is + 형용사 + that + 목적어 + 동사원형

예문을 볼까요?

예문) It is important that she arrive on time. 그녀가 제 때 도착하는 것이 중요합니다.

예문에서 ‘중요한’이라는 의미의 형용사 important 자리에 imperative(긴요한), necessary(필요한), essential(필수적인), vital(필수적인) 등이 들어갈 수 있습니다.

지금까지 배운 문장 구조들은 중요성과 긴급함을 강조하면서도, 공손하게 무언가를 요구하는 방법입니다. 공식적이고 외교적인 화법이죠.

“Stop slurping your soup! (국을 후루룩 들이키는 것을 멈추세요!)”

라고 말하는 대신,

“I suggest that you wait until the soup has chilled. (국이 식을 때까지 기다리실 것을 제안합니다.)”

라고 하는 게 훨씬 듣기 좋으니까요.

여기서 중요한 건 목적어 뒤에 반드시 동사원형을 쓰는 점입니다. 즉, 3인칭 단수 동사 뒤에 붙는 –s가 없는 건데요, ‘그녀가 그 책을 읽는 게 중요합니다’라고 할 때 “It is important that she read s the book”이 아니라, “It is important that she read the book”인 거죠. 이런 형태가 어색하게 느껴진다면, read 앞에 조동사 should가 생략됐다고 보시면 이해하기 쉽습니다.

오늘 강좌에서 배운 화법은 공손하지만, 말하는 사람이 듣는 사람에 대해 권위를 가집니다. 예를 들어 어머니가 자녀에게 명령하거나 조언할 때, 직장 상사가 하급자에게 제안이나 지시할 때 이렇게 말하면 직설적인 화법보다 세련되게 들리죠.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.