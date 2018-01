Everyday Grammar: Subject-Verb Agreement (주어-동사 일치)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 주어와 동사의 '일치', 영어를 배우는 사람들이 가장 어려워하는 것 중 하나인데요, 오늘은 이 '일치'를 쉽게 설명해드리겠습니다.

영어는 주어의 '성(남·녀)'에 따라 동사 형태가 달라지는 경우가 없기 때문에, '수(단수·복수)'에 주의해야 합니다. 주어가 복수면, 동사도 복수형이 돼야 하는 거죠. 이게 주어와 동사의 '일치'입니다.

예를 들어, “The dog are friendly”라고 하면 안됩니다. 주어인 dog가 단수이므로, 동사도 단수형인 is를 쓰는 거죠. 올바른 문장은 “The dog is friendly”입니다.

어렵지 않죠? 하지만 주어가 복잡한 경우나, 주어와 동사가 멀리 떨어진 때는 주의를 기울여야 됩니다.

집합명사, 즉 committee(위원회), staff(직원), family(가족), crew(승무원) 등은 여러 명을 가리키지만, 문법적으로는 미국 영어에서 단수 취급합니다.

예문) My family is here. 우리 가족들이 여기 있어요.

The staff is ready for the presentation. 직원들은 발표를 위해 준비됐습니다.

설명해드리면서, ‘미국 영어’를 강조했는데요. 영국에서는 집합명사를 단수 취급하기도, 복수로 다루기도 합니다. 예를 들어, ‘그 팀이 이기고 있다’고 할 때 영국에선 “The team are winning”이고 말하기도 하고 “The team is winning”이라고 표현하기도 합니다.

나라이름이 –s로 끝나는 경우, 복수형처럼 들리는데요. 통상 단수 취급하는 게 맞습니다.

예문) The Philippines is a beautiful country. 필리핀은 아름다운 나라입니다.

The Netherlands is known for tulips. 네덜란드는 튤립으로 잘 알려져 있죠.

두 개 이상의 주어가 접속사 and로 연결돼 있다면, 복수형 동사를 써야 됩니다. 하지만, or로 연결됐을 땐 단수형 동사를 사용합니다.

동영상엔 나오지 않지만, 또 한가지 주의할 것은 동사에 –ing를 붙인 ‘동명사’가 주어가 되면 단수 취급하는 규칙입니다. 예를 들어, ‘달리는 것은 재미있다’고 할 때 “Running is fun”이라고 말합니다.

기억하세요, 주어와 동사의 일치는 영어 문법의 기본입니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.