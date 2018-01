트럼프 대통령 "내 개입 없었으면 남북 대화 없었을 것...김정은과 대화할 수 있어"

도널드 트럼프 대통령은 자신의 강경한 자세가 북한을 대화 테이블로 이끌었다고 말했습니다. 또 김정은 국무위원장과 당장 전화통화를 하는 데 있어서도 문제가 될 게 없다고 강조했습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

트럼프 대통령은 한국과 북한이 고위급 회담을 통해 올림픽 참가를 논의하는 것은 큰 출발점이라고 밝혔습니다.

[녹취: 트럼프 대통령] “Look right now they’re talking Olympics, it’s a start it’s a big start. If I weren’t involved they wouldn’t be talking about Olympics right now. He would be doing no talking or they would be much more serious…”

트럼프 대통령은 6일 대통령 별장인 캠프 데이비드에서 열린 기자회견에서 자신이 개입하지 않았다면 (남북이) 올림픽을 놓고 대화를 하지도 않았을 것이라며 이같이 말했습니다. 그러면서 김정은 국무위원장이 대화를 하지 않는 것은 물론, 훨씬 더 심각하게 굴었을 것이라고 덧붙였습니다.

이어 김 위원장은 트럼프 자신이 미적거리지 않는다는 것을 알고 있다며, 실제로 자신은 조금도 심지어 1%도 미적거리지 않는다고 강조했습니다.

[녹취: 트럼프 대통령] “He knows I’m not messing around, I’m not messing around not even a little bit, not even one percent. He understands that…”

그러면서 이런 상황에서 매우 평화적이고, 또 매우 좋은 해법에 대해 렉스 틸러슨 국무장관을 비롯한 많은 사람들과 함께 일을 하고 있다고 밝혔습니다.

[녹취: 트럼프 대통령] “If something can happen and something can come out of those talks that would be a great thing for all of humanity. That would be a great thing for the world. Very important.”

이어 대화를 통해 어떤 일이 일어나거나, 대화 가운데 어떤 것이 나온다면 이는 모든 인류에게 좋은 일이며, 또 매우 중요하다고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 ‘지금이라도 김정은과 전화통화를 할 수 있느냐’는 기자들의 질문에도 긍정적으로 답했습니다.

[녹취: 트럼프 대통령] “Sure, I’m always believe in talking. Our very first stance- look our stance you know what it is, we’re very firm, but I would be- absolutely I would do that. No problem with that at all.”

자신은 대화라는 방법을 항상 믿어왔기 때문에 당연히 그렇게 할 것이라는 겁니다. 이어 모두가 미국의 입장을 알고 있듯 우리는 매우 단호하다면서, 그러나 (김 위원장과의 대화는) 당연히 할 것이고 전혀 문제가 될 게 없다고 덧붙였습니다.

다만 트럼프 대통령은 김 위원장과의 대화에 전제조건이 없느냐는 질문에는 “그건 내가 한 말이 전혀 아니다”라고 말했습니다. 이는 미국 정부의 대화 조건에 ‘비핵화’가 전제돼야 한다는 기존의 입장을 거듭 강조한 것으로 보입니다.

트럼프 대통령은 문재인 한국 대통령이 북한 문제에 있어 자신의 강인한 자세에 감사했다고 말했습니다.

[녹취: 트럼프 대통령] “He thanked me very much for my tough stance and you know for 25 years they haven’t been using a tough stance. They’ve been giving everything…”

그러면서 지난 25년간 북한 문제에 있어 빌 클린턴 전 대통령을 비롯한 이전의 미 행정부들은 강인한 자세를 취하지 않았다고 지적했습니다.

트럼프 대통령은 문재인 대통령이 전화를 걸어왔을 때 좋은 대화를 나눴다며, 문 대통령은 매우 감사했고 자신은 일이 잘 되기를 바랐다고 말했습니다.

이어 남북이 잘 되는 모습을 보기를 매우 원하고 있으며, 북한이 올림픽에 참가하길 바라고, 어쩌면 거기서부터 시작될 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 이어 자신은 100% 지지한다고 덧붙였습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.