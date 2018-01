Everyday Grammar: Modals- Should, Ought To, Had Better (올바른 조동사 사용법- Should, Ought To, Had Better)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 진행자 루시아와 카베가 시청자 편지를 받았습니다. 조동사를 더 많이 다뤄달라는 내용입니다. 그래서 오늘은 조동사 should, ought to, had better를 각각 어떤 경우에 쓰는지 알려드리겠습니다.

SHOULD

should는 제안이나, 다정하게 충고할 때 사용합니다.

예문) You should talk more about modals. (조동사에 대해 더 많이 말해주셔야 합니다.)

OUGHT TO

ought to도 충고할 때 쓰는 말입니다. should와 의미는 비슷하지만, 그렇게 자주 쓰이진 않습니다.

예문) You ought to know that certain modals are difficult for English learners to understand. (특정 조동사들을 영어학습자들이 이해하기 어렵다는 걸 아셔야 돼요.)

ought to는 일상적인 미국 영어에서 사용할 때, 의문문을 만들 수도 없고, 과거형도 없습니다.

HAD BETTER

had better는 should와 ought to보다 의미가 강합니다. 충고에 따르지 않으면 나쁜 일이 일어날 것을 예고하는 거죠. 즉, 위협하는 겁니다.

예문) …unless you want to lose a grammar fan, you had better start teaching more about modals. (문법 팬을 한 명 잃기 원하지 않는다면, 조동사에 대해 더 많이 가르치기 시작하시는 게 좋을 겁니다.)

참고로, 'had'는 자주 생략됩니다. 그래서 'you better...' 형태로 '...하는 게 좋을 것'이라는 문장이 구성되는데요. 도널드 트럼프 미국 대통령이 북한을 상대로 더 강한 의미의 'had best'를 사용해 "North Korea (had) best not make any more threats to the United States.(북한은 더 이상 미국을 협박하지 않는게 좋을 것이다)"라는 경고를 날리기도 했습니다.

거칠게 들리죠? 하지만 이렇게 위협이나 압박에 관한 표현 만은 아닙니다. ‘긴급’을 표현할 때도 had better를 씁니다.

예문) You had better run, the plane is about to leave. (뛰는 게 좋을 거예요, 비행기가 곧 떠납니다.)

기억하세요, had better 역시 과거형이나 의문문으로 표현하지 못합니다.

오늘 말씀 드린 조동사들, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주 월요일에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.