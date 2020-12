트럼프 대통령, 부정선거 주장…온라인 연설 공개

도널드 트럼프 대통령이 온라인 비디오 연설을 통해 이번 대선에서 많은 부정행위가 있었다고 거듭 주장했습니다.

트럼프 대통령은 2일 ‘페이스북’과 ‘트위터’에 공개한 46분짜리 영상 연설에서 “(이번 대선 기간) 많은 나쁜 일들이 있었다”며, “사기가 맞다면 조 바이든은 대통령이 될 수 없다”고 말했습니다.

Statement by Donald J. Trump, The President of the United States



Full Video: https://t.co/EHqzsLbbJG pic.twitter.com/Eu4IsLNsKD