미 연방조달청, 바이든 당선 인정...정권인수 절차 지원

미국 대통령 선거 결과를 확인하는 연방정부 기관이 조 바이든 민주당 후보를 당선인으로 확인했습니다. 트럼프 대통령은 소송전을 이어갈 것임을 밝히면서도 이같은 결정을 인정하고, 바이든 인수팀에 협력하도록 지시했다고 말했습니다. 안소영 기자가 전해 드립니다.

미국 연방조달청(GSA)은 23일 조 바이든 민주당 대선 후보에게 보낸 서한에서 정권인수에 필요한 지원을 제공하겠다고 밝혔습니다.

에밀리 머피 GSA 청장은 이 서한에서 자신은 “법과 사실에 근거해 독자적으로 이같이 결정했다”고 밝혔습니다.

미 연방조달청은 대통령 선거 결과에 따라 당선인을 공식 확정하는 역할을 맡고 있습니다.

이와 관련해 메리 길버트 연방조달청 정권인수인계 담당 조정관은 이날 연방정부 각 부처에 보낸 이메일에서 “GSA 청장은 1963년 제정된 대통령직인수법에 따라 조 바이든과 카멀라 해리스 상원의원을 각각 대통령과 부통령직에 대한 분명하고 성공적인 후보로 인증했다”고 통보했습니다.

연방조달청의 이같은 서한은 바이든 후보를 대통령 선거 당선인으로 공식 승인한 것이라고, 미 언론들은 보도했습니다.

이로써 지난 3일 대선 투표 이후 3주 동안 지속돼 온 당선인 불확정 상황이 해소되면서 차기 행정부로의 정권 인수인계 작업이 본격화되게 됐습니다.

특히 바이든 당선인은 현 행정부 관리들로부터의 필요한 협조를 포함해 정권인수에 필요한 인력과 예산 등을 연방정부로부터 제공받을 수 있게 됐습니다.

트럼프 대통령은 23일 대선 결과에 대해 소송전을 이어갈 것임을 거듭 강조하면서도 정권 인수인계에 협력하도록 자신의 팀에 지시했다고 밝혔습니다.

