Everyday Grammar: 양을 비교할 때 As…As 비교구문

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.” 미국인들이 무언가를 비교할 때 “As…As” 관용구를 흔히 사용합니다. 양을 비교할 때는 As…As 구문을 어떻게 사용하는지 오늘 매일 문법 시간에 알기 쉽게 설명해드립니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-This star aloe needs as much water as this jade plant. (이 스타 알로에는 이 제이드 식물만큼 물이 필요합니다.)

-The two plants need equal amounts of water. (두 식물 모두 같은 양의 물이 필요합니다.)

-I just made an as…as comparison between the amounts or quantities of two things. (저는 방금 두 개의 양 사이에 as…as 비교구문을 사용했습니다.)

▪ 여기서 잠깐! 브라이언트 씨는 amounts와 quantities 두 단어를 구분해 설명하고 있습니다. 한국어에서는 보통 amount나 quantity 둘 다 ‘양’이나 ‘수량’ 등 같은 뜻으로 해석하지만, 영어에서는 대개 amount는 셀 수 없는 양을, Quantity는 셀 수 있는 양으로 구분할 수 있습니다.

다시 브라이언트 씨의 이야기 이어집니다.

-Notice that I used the word “much” with the noun “water” (제가 much라는 단어와 명사 “물”을 사용한 것을 주목해보세요.) -because “water” is an uncountable noun. (왜냐하면 물은 셀 수 없는 명사이기 때문입니다.)

예문 1) The Monday class has as many students as the Wednesday class.

(월요일 수업 시간은 수요일 수업 시간만큼 학생들이 많습니다.)

-I used the word “many” with noun student, because students are countable. (이때 명사 “학생”과 “many”를 사용했습니다. 왜냐하면 학생은 셀 수 있기 때문입니다.)

▪ 즉 셀 수 없는 것을 비교할 때는 “much”, 셀 수 있는 것을 비교할 때는 “many”를 사용하고 있습니다.

양을 비교하는 As... As 문장 구조는

Subject (주어)+ verb (동사) / as much 또는 many + noun (명사) + as / noun (명사) 또는 noun phrase(명사구) ---> The Monday class (주어) has (동사)/ as many students as / the Wednesday class. (명사구)

-We also use as…as comparisons to express inequality about amounts. (우리는 똑같지 않은 양을 나타낼 때도 as…as 비교문을 사용할 수 있습니다.)

-For example, if my plants did not need the same amount of water, I could say: (예를 들어 제 식물들이 똑 같은 물이 필요하지 않으면 저는 이렇게 말할 수 있습니다)

-This star aloe does not need as much water as this jade plant. (이 스타 알로에는 이 제이드식물 만큼 물이 필요하지 않습니다.)

예문 2) The Monday class doesn’t have as many as students as the Wednesday class. (월요일 수업 시간은 수요일 수업 시간만큼 학생들이 많지 않습니다.)

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.