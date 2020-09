Everyday Grammar: The Verb Run - 다양한 ‘Run’ 동사의 뜻

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.” 영어 ‘run’은 매우 다양한 뜻을 가지고 있는 단어 가운데 하나입니다. 그래서 사용된 문장에 따라 뜻이 달라지는데요. 오늘은 동사 run의 다양한 사용법에 대해 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-UH oh, look at the time. (이런, 시간을 봐요.)

-It’s almost 5 o’clock and I still need to run to the post office. (5시가 거의 다 됐네요. 아무래도 우체국까지 달려가야겠어요.)

-Hmm…Maybe I can get there before it closes. (음…문 닫기 전까지는 도착할 수 있을 것 같습니다.) -The bus runs down 14th Street every few minutes.(버스가 매분 마다 14가까지 운행합니다.)

-But before I go, I want to tell you about a word that can be a verb or noun: run (하지만 가기 전에, 여러분과 동사 또는 명사로 사용되는 ‘run’에 대해 이야기하고 싶어요.)

-It has more meanings than any other word in the English language.

(run은 영어에서 다른 어떤 말보다 많은 뜻을 가지고 있습니다.)

-But many are guessable by how they are used. (하지만 많은 경우, 어떻게 사용됐는지에 따라 추측해야 합니다)

▪ 들으신 것처럼 영어 run은 아주 다양한 뜻을 가지고 있습니다. 특히 동사로도 쓰이고 명사로도 쓰이기 때문에 문장에서 그 뜻을 잘 파악해야 합니다. 이번 시간에 다루는 것은 동사 ‘run’에 국한합니다. 이해를 돕기 위해 몇 가지 예문을 들어보겠습니다.

예문 1) He runs so fast (그는 정말 빨리 달립니다.)

예문 2) He runs an investment bank in New York (그는 뉴욕에서 투자 회사를 운영하고 있습니다.)

예문3) He is running for the president election this year(그는 올해 대통령 선거에 출마하고 있습니다.)

예문 4) This printer hasn’t been running well since last month. (이 프린터는 지난달부터 작동이 잘 안되고 있습니다.) 이 밖에도 run의 쓰임은 매우 다양합니다.

다시 브라이언트 씨의 이야기 이어집니다.

-Listen again to how I used the verb run a moment ago and see if you can guess its meaning: (좀 전에 제가 했던 동사 run을 어떻게 사용했는지 다시 한번 들어 보시고 그 뜻을 짐작할 수 있는지 보세요.)

-And I still need to run to the post office. (아무래도 우체국까지 달려가야겠어요.) -Here, run means to make a quick trip to a place to get or buy something. (여기서, run은 무언가를 얻거나 사기 위해 어떤 곳으로 빠르게 이동하는 것을 의미합니다.)

You can, for example, run to a post office, a store or somewhere else. (예를 들어, 우체국이나, 상점 또는 다른 곳에 가려고 달릴 수 있습니다.)

▪ 하지만 브라이언트 씨는 버스를 탈 생각을 하고 있었으니까 이 문장에서 브라이언트 씨는 달려간다기보다는 서두르겠다는 뜻이라고 할 수 있습니다.

-Now, listen to this other part of what I said. (자, 이제 제가 무슨 말을 하는지 여기 다른 부분도 들어보세요.) -Again, try to guess what the verb run means here: (그리고 여기서는 동사 run이 어떻게 쓰였는지 한번 짐작해보세요.)

-The bus runs down 14th Street every few minutes. (버스는 몇 분 간격으로 14가를 운행합니다.)

-This use of run refers to public transportation, especially buses and trains. (여기서 run은 대중 교통수단, 특별히 버스와 기차를 언급하고 있습니다.) -It means to travel along a usual route or at usual times along a route. (통상적인 경로를 따라, 또는 경로를 따라 일정한 시간에 이동하는 것을 뜻합니다.)

-OK, time to run to the post office! (자. 이제 우체국에 갈 시간이 됐네요!)

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.